I Amerika učestvuje u napadu na Iran

Izvor:

Agencije

28.02.2026

08:09

Komentari:

0
Израел напао Иран
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Američko učešće u izraelskom napadima na Iran je potvrđeno, prenosi Skaj Njuz.

"Američki napadi na Iran su počeli", prenosi Njujork Tajms izjavu neimenovanog američkog zvaničnika.

Иран Техеран напад

Svijet

Prve slike i snimci iz Teherana: Gust dim okovao centar glavnog grada!

Asošiejted pres je takođe javio da su u toku američki napadi na Iran, ali još nije jasan stepen učešća Amerikanaca u napadu.

Најновија вијест

Svijet

Izrael napao Iran: U Teheranu odjekuju eksplozije

Izraelski zvaničnik je rekao Rojtersu da je operacija "koordinisana sa SAD".

