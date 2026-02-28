I Amerika učestvuje u napadu na Iran

Izvor:
Američko učešće u izraelskom napadima na Iran je potvrđeno, prenosi Skaj Njuz.
"Američki napadi na Iran su počeli", prenosi Njujork Tajms izjavu neimenovanog američkog zvaničnika.
Asošiejted pres je takođe javio da su u toku američki napadi na Iran, ali još nije jasan stepen učešća Amerikanaca u napadu.
Izraelski zvaničnik je rekao Rojtersu da je operacija "koordinisana sa SAD".
