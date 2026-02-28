Logo
Izrael napao Iran: U Teheranu odjekuju eksplozije

Izvor:

Agencije

28.02.2026

07:51

Израел Иран напад
Foto: Tanjug/AP Photo

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac reako je da je Izrael napao Iran s ciljem, kako oni tvrde, uklanjanja prijetnji po državu.

Širom Izraela oglašavaju se sirene za vazdušni opasnost, a očekuje se neposredan kontra napad.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, vojna akcija je pokrenuta kako bi se neutralizovale neposredne opasnosti koje prijete Izraelu. Zbog rapidne eskalacije situacije, Kac je hitno proglasio posebno vanredno stanje na nivou cijele države.

Vlasti su uputile apel javnosti da strogo slijede upute Komande unutrašnjeg fronta te da ostanu u sigurnim i zaštićenim područjima, odnosno skloništima, do daljnjeg.

Izraelske obavještajne i vojne službe procjenjuju da se u vrlo kratkom roku očekuje masovni napad na Izrael, koji bi mogao uključivati rojeve dronova i balističke projektile.

Širom izraelskih gradova već se čuju sirene koje upozoravaju na opasnost iz vazduha.

Istovremeno, izvori s terena prenose da se u glavnom gradu Irana, Teheranu, čuju snažne eksplozije, što ukazuje na to da su izraelski udari na iransku teritoriju već u toku.

