Horoskop za subotu: Ovom znaku jedna poruka budi staru emociju

Ovan

Nešto što ste pokušali da zatvorite može vam se vratiti nazad kroz poruku ili komentar nadređenog. Partner može reagovati osjetljivije na vašu riječ nego što očekujete. Slobodni mogu dobiti signal, ali ne i jasan odgovor od nekog. Moguća nervoza.

Bik

Razgovor o novcu ili dogovoru može biti ozbiljniji nego što ste planirali. Emotivna poruka osobe iz prošlosti budi sjećanja. Partner traži konkretnost, ne samo emociju. Moguć umor.

Blizanci

Tema vrijednosti vašeg rada dolazi kroz indirektan komentar. Moguće je da shvatite da ste potcijenjeni. Dopisivanje dobija dublji ton, ali ostaje neizvjesnost u vazduhu. Mentalna napetost moguća.

Rak

Emotivno možete da odreagujete na poslovnu situaciju i možete preuveličati nečiji komentar. Važno je da sačekate par sekundi prije reakcije. Slobodni, iako ćete biti primijećeni, možete osjećati dozu nesigurnosti. Promjene raspoloženja moguće.

Lav

Nešto možete da radite iza kulisa i ne željeti da to bude javno. Dobar je trenutak da završite započete obaveze bez pompe. Razmišljate o osobi koja vas je ranije povrijedila. Jedna poruka može vam probuditi staru emociju. Pad energije je moguć.

Djevica

Ideja prijatelja ili kolege može vam zvučati primamljivo, ali traži realnu procjenu. Ne ulazite u neka obećanja bez svih detalja. Slobodni će imati potencijal za flert, ali druga strana može da šalje pomiješane signale. Vodite računa o ishrani.

Vaga

Možete dobiti zadatak koji zahtijeva više odgovornosti. Partner traži iskrenost, a ne diplomatičnost. Slobodne Vage mogu da osjećaju blagu neodlučnost u vezi nove simpatije. Napetost u vratu.

Škorpija

Plan o promjeni pravca dobija realan okvir. Shvatićete šta je izvodljivo, a šta nije. Slobodni mogu da razmišljaju da li da se jave prvi osobi koja im jako privlači pažnju. Pritisak i napetost.

Strijelac

Tema duga ili zajedničkog novca zahtijeva precizan odgovor. Nije dan za rizike. Emocije su vam jake, ali druga strana može djelovati rezervisano. Moguć umor.

Jarac

Partner ili saradnik može tražiti jasnije uslove. Razgovor može biti direktniji nego što vam prija. Otvara se tema povjerenja kod zauzetih Jarčeva. Napet donji dio leđa.

Vodolija

Sitne greške u organizaciji mogu postati vidljive. Dobar je trenutak za korekciju, ne za impulsivne reakcije. Partner može da reaguje na sitnice. Slobodni imaju kontakt, ali bez jasnog pravca. Nervna napetost.

Ribe

Neka kreativna ideja dobija realan okvir – sada vidite šta je moguće sprovesti. Slobodni mogu da osjećaju nostalgiju za nekim iz ljubavne prošlosti. Jačajte imunitet.