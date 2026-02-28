Logo
Godinu dana od smrti Saše Popovića: Suzana otkrila kako su izgledali njegovi posljednji trenuci

Kurir

Foto: Youtube screenshot

Prvog marta navršava se tačno godinu dana od smrti Saše Popovića, a povodom toga, porodica i prijatelji danas izlaze na Novo bežanijskog groblje kako bi obilježili godišnji pomen.

Dan pred odlazak na pomen njegovi najmiliji, udovica Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i trudna snaja Tijana dali su čitulju i istakli da vrijeme ne liječi njihove rane zbog njegovog odlaska.

Milan Petković

Republika Srpska

Petković: BiH - jedina zemlja koja slavi početak rata

"Godina dana bez tvog glasa, bez tvog smijeha i tvoje snage. Nedostaješ nam u svakom trenutku, u svakoj tišini, u svakom okupljanju. Vrijeme nije ublažilo tugu, samo je potvrdilo koliko je naša ljubav prema tebi vječna. Zauvijek si dio nas", pisalo je u čitulji porodice Saše Popovića.

Mijenjali natpis na grobu

Inače malo ko zna da je je promijenjen prvobitni izgled Saletovog spomenika, podignutog, nakon što se navršilo četrdeset dana od njegove smrti.

Udovica Popovića imala je jedan zahtjev nakon sahrane i postavljanja spomenika, a to je da se slova ispod Sašine fotografije promijene, što je učinjeno. Umjesto onih koje smo imali prilike da vidimo na sahrani postavljena su nova, nešto veća.

ILU-BEBA-140925

Društvo

Najljepše vijesti u Srpskoj

Voditeljka Vesna Milanović, PR Granda i Popovićeva dugogodišnja bliska prijateljica otkrila je šta se krije iza svega toga.

"Sve je u redu, samo se, po želji porodice stavljaju nova slova", rekla je ona tada.

Suzanina ispovijest

Sašina udovica nedavno je iznijela potresne detalje o njegovim posljednjim trenucima života. Ona je otkrila da nije imala snage da odmah kaže Saši da mu je došao kraj.

- I ona kreće i kaže: "Sale moj, nije vam dobro jetra. Uopšte vam nije dobro jetra". On ćuti onako, još je bio svjestan. I razuman, još je mogao da nas čuje i da vidi, da priča. Ja ga držim za ruku. Isto to ponavljam za njom, kažem: "Nije ti dobro, ljubavi, jetra i svi parametri u krvi su se poremetili".

policija rs

Hronika

U saobraćajci poginuo mladić (19) iz Kozarske Dubice

Ali i dalje ne mogu da kažem onu riječ da je kraj, jer mi smo došli tog ponedjeljka u Pariz da primimo tu terapiju, pa da idemo kući. Samo da on dobije terapiju i da odmah krenemo, da jedva čekamo da sjednemo u avion i da krenemo kući. I kad sam mu rekla: "Primićeš, ljubavi, neke vitamine, nešto će ti dati, ali terapiju ne mogu dati", držala sam ga za ruku. On sluša sve, a mislim da je već znao unaprijed i kaže: "Sule, znam, sve znam. Ovo je kraj" - pričala je Suzana za Kurir.

Ona je otkrila i da je Saša nju tješio u najtežim momentima.

- Bukvalno je on mene tješio u tim trenucima, a ne ja njega. Ja sam tu krenula da plačem. Nisam mogla da se zaustavim uopšte. Više nisam mogla da se obuzdam. Sve vrijeme mi je govorio: "Nemoj, Sule, da plačeš, moraš da budeš jaka. Moraš da budeš i zbog sebe i zbog djece jaka". Tog trenutka sam i ja umrla.

Живко Бакић

Hronika

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića: Prvo mu pucao u noge, pa ga ''ovjerio'' u glavu

To je nešto što čovjek najgore može da doživi. Da gledate svog najvoljenijeg, oca svoje djece, muža, druga, supruga, koji se rastaje sa dušom i u tim trenucima pokazuje toliku hrabrost i toliku prisebnost da on meni kaže da ja moram da budem jaka i da ja ne plačem. Te njegove riječi su me još više dotukle. On zna da ide gore, ali i dalje bira riječi kako će da komunicira sa nama. To je nešto nevjerovatno. I to je bio strašan trenutak - rekla je neutješna Suzana.

