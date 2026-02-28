Logo
Vanredno stanje u Izraelu, zabranjena javna okupljanja

Izvor:

Tanjug

28.02.2026

11:15

Израел Иран напад
Foto: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

U Izraelu je na snazi vanredno stanje, vazdušni prostor je zatvoren, kao i škole, a zabranjena su javna okupljanja i obustavljene kulturne i sportske manifestacije, izjavio je počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić.

On je napomenuo da je, poslije jučerašnjih aktivnosti izraelskih snaga na slabljenju Hezbolaha kako bi se spriječilo prosljeđivanje informacija Iranu, Izrael započeo operaciju nazvanu "Štit Judeje".

"Širom zemlje oglasile su se sirene upozorenja. Izraelski eksperti za pitanja bezbjednosti naglašavaju da se napad ovog puta desio tokom dana, što je u mnogo čemu drugačije nego ranije", rekao je Nikolić.

Иран демонстрације

Svijet

Iranska policija zaprijetila demonstrantima

Dodao je da je komanda odbrane Izraela ažurirala uputstva prema kojima stanovništvo treba biti u blizini skloništa, zabranjeno je okupljanje građana, a moguć je odlazak samo na radna mjesta koja su neophodna.

On kaže da je u vanrednom stanju kompletno izraelsko stanovništvo disciplinovano i, nažalost, naviknuto na ovakve situacije.

Nikolić je za TV Tan‌jug rekao da je prisutna napetost i zabrinutost, te da se sada iščekuje razvoj događaja.

Kada je riječ o eventualnoj evakuaciji državljana Srbije, on je napomenuo da su jedini nadležan organi za to Ministarstvo spoljnih poslova i Ambasada Srbije u Tel Avivu, te da treba pratiti njihova uputstva i ne ulaziti u bilo kakve spekulacije.

илу-авион-26022026

Svijet

Avio-prevoznici otkazali letove nakon napada na Iran

