Logo
Large banner

Avio-prevoznici otkazali letove nakon napada na Iran

Izvor:

SRNA

28.02.2026

11:07

Komentari:

0
Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Njemački avioprevoznik "Lufthanza" obustavio je do 7. marta dolazne i odlazne letove prema Tel Avivu, Bejrutu, te Omanu, nakon što su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli napade na Iran.

"Lufthanza" danas i sutra obustavlja letove iz Dubaija, rekao je portparol kompanije.

jerusalim

Svijet

Sirene i eksplozije se čuju u Jerusalimu

Niskobudžetna aviokompanija "Viz er" saopštila je da do 7. marta obustavlja sve dolazne i odlazne letove prema Izraelu, Dubaiju, Abu Dabiju i Amanu.

"Avio-kompanija pažljivo prati razvoj događaja i ostaje u stalnom kontaktu sa lokalnim i međunarodnim vlastima, agencijama za bezbjednost vazduhoplovstva, bezbjednosnim organima i relevantnim tijelima Vlade", navodi se u saopštenju.

Напад Абу Даби

Svijet

Pogledajte snimak presretanja rakete iznad Abu Dabija: Ljudi uživaju na bazenu, a onda...

Katar je ranije saopštio da zbog vojnog napada na Iran privremeno iz predostrožnosti zatvara svoj vazdušni prostor.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

napad

otkazani letovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ивица Дачић

Srbija

Poznate nove informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

2 h

0
Бахреин

Svijet

Mediji: Napadnuta američka vojna baza u Bahreinu, ljudima naređeno da se hitno sklone

2 h

0
Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана

Svijet

Izraelska vojska saopštila šta je cilj operacije protiv Irana

3 h

0
Хапшење Ацо Ђукановић

Region

Uhapšen brat Mila Đukanovića, šta je policija sve pronašla

3 h

0

Više iz rubrike

Сирене и експлозије се чују у Јерусалиму

Svijet

Sirene i eksplozije se čuju u Jerusalimu

2 h

0
Напад Абу Даби

Svijet

Pogledajte snimak presretanja rakete iznad Abu Dabija: Ljudi uživaju na bazenu, a onda...

2 h

0
Бахреин

Svijet

Mediji: Napadnuta američka vojna baza u Bahreinu, ljudima naređeno da se hitno sklone

2 h

0
Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана

Svijet

Izraelska vojska saopštila šta je cilj operacije protiv Irana

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

42

Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

13

39

Tadić: Kampanje Suda i Tužilaštva namjerne i organizovane

13

37

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

13

36

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

13

30

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner