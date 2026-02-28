Avio-prevoznici otkazali letove nakon napada na Iran

Njemački avioprevoznik "Lufthanza" obustavio je do 7. marta dolazne i odlazne letove prema Tel Avivu, Bejrutu, te Omanu, nakon što su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli napade na Iran.

"Lufthanza" danas i sutra obustavlja letove iz Dubaija, rekao je portparol kompanije.

Niskobudžetna aviokompanija "Viz er" saopštila je da do 7. marta obustavlja sve dolazne i odlazne letove prema Izraelu, Dubaiju, Abu Dabiju i Amanu.

"Avio-kompanija pažljivo prati razvoj događaja i ostaje u stalnom kontaktu sa lokalnim i međunarodnim vlastima, agencijama za bezbjednost vazduhoplovstva, bezbjednosnim organima i relevantnim tijelima Vlade", navodi se u saopštenju.

Katar je ranije saopštio da zbog vojnog napada na Iran privremeno iz predostrožnosti zatvara svoj vazdušni prostor.