Avio-prevoznici otkazali letove nakon napada na Iran

Izvor:
SRNA
28.02.2026
11:07
Komentari:0
Njemački avioprevoznik "Lufthanza" obustavio je do 7. marta dolazne i odlazne letove prema Tel Avivu, Bejrutu, te Omanu, nakon što su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli napade na Iran.
"Lufthanza" danas i sutra obustavlja letove iz Dubaija, rekao je portparol kompanije.
Svijet
Sirene i eksplozije se čuju u Jerusalimu
Niskobudžetna aviokompanija "Viz er" saopštila je da do 7. marta obustavlja sve dolazne i odlazne letove prema Izraelu, Dubaiju, Abu Dabiju i Amanu.
"Avio-kompanija pažljivo prati razvoj događaja i ostaje u stalnom kontaktu sa lokalnim i međunarodnim vlastima, agencijama za bezbjednost vazduhoplovstva, bezbjednosnim organima i relevantnim tijelima Vlade", navodi se u saopštenju.
Svijet
Pogledajte snimak presretanja rakete iznad Abu Dabija: Ljudi uživaju na bazenu, a onda...
Katar je ranije saopštio da zbog vojnog napada na Iran privremeno iz predostrožnosti zatvara svoj vazdušni prostor.
Srbija
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Region
3 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
13
42
13
39
13
37
13
36
13
30
Trenutno na programu