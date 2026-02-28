Izrečene mjere zabrane vaspitačicama osumnjičenim za zlostavljanje djece u Sarajevu

Opštinski sud u Sarajevu odredio je mjere zabrane za dvije vaspitačice vrtića iz Hadžića, osumnjičene za zlostavljanje djeteta.

Na prijedlog kantonalnog Tužilaštva, vaspitačicama je zabranjeno obavljanje poslova koji uključuju vaspitanje, njegu, zaštitu i zbrinjavanje djece i maloljetnika.

Osim zabrane obavljanja poslova u vezi sa radom sa djecom i maloljetnicima, osumnjičenima je zabranjeno i posjećivanje predškolske ustanove "Bambini", kao i kontaktiranje i sastajanje sa zaposlenima ove ustanove.

Prema ranijim navodima nadležnih, krivična djela za koja se terete - psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta i nanošenje lake tjelesne povrede, počinjena su tokom njihovog rada u ovoj ustanovi u Hadžićima.

Federalni mediji javili su ranije da su uhapšene vaspitačice čiji su inicijali A.H. /25/ i A.H. /27/.