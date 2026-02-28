Izrečene mjere zabrane vaspitačicama osumnjičenim za zlostavljanje djece u Sarajevu

Izvor:
SRNA
28.02.2026
12:04
Komentari:0
Opštinski sud u Sarajevu odredio je mjere zabrane za dvije vaspitačice vrtića iz Hadžića, osumnjičene za zlostavljanje djeteta.
Na prijedlog kantonalnog Tužilaštva, vaspitačicama je zabranjeno obavljanje poslova koji uključuju vaspitanje, njegu, zaštitu i zbrinjavanje djece i maloljetnika.
Svijet
Teheran zatražio hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN
Osim zabrane obavljanja poslova u vezi sa radom sa djecom i maloljetnicima, osumnjičenima je zabranjeno i posjećivanje predškolske ustanove "Bambini", kao i kontaktiranje i sastajanje sa zaposlenima ove ustanove.
Prema ranijim navodima nadležnih, krivična djela za koja se terete - psihičko nasilje, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta i nanošenje lake tjelesne povrede, počinjena su tokom njihovog rada u ovoj ustanovi u Hadžićima.
Društvo
Kakav nas mart očekuje? Objavljena prognoza
Federalni mediji javili su ranije da su uhapšene vaspitačice čiji su inicijali A.H. /25/ i A.H. /27/.
Hronika
3 h0
Hronika
3 h1
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Najnovije
Najčitanije
13
42
13
39
13
37
13
36
13
30
Trenutno na programu