Bačena bomba u Sarajevu, građane probudila jaka eksplozija

U Sarajevu je jutros bačena bomba.
Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz Operativnog centra MUP-a KS, eksplozivna naprava je aktivirana u ulici Porodice Ribar broj 5.
- Aktivirana je eksplozivna naprava, ne znamo sada još. Uviđaj je u toku – rečeno je.
Više informacija biće poznato tokom dana.
Građani su sišli iz svojih stanova napolje, prepali su se, jer je jako odjeknulo.
Kako se saznaje, bomba je bačena na frizerski salon pored ugostiteljskog objekta Palma.
