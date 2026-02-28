Logo
Ovo je osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića: Prvo mu pucao u noge, pa ga ''ovjerio'' u glavu

Telegraf

28.02.2026

09:47

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу
Iako je likvidacija Živka Bakića (43) izvedena po najsurovijem receptu kriminalnih klanova, pravda je stigla brže nego što se očekivalo.

Nakon što je Aleksandar D. (34) već smješten iza rešetaka, policija je juče "prizemljila" i direktnog izvršioca, Radomira S. (29).

Sklapanje mozaika ove profesionalne egzekucije otkrilo je šokantnu istinu: uprkos mjesecima planiranja, sudbinu ubice zapečatio je nepredviđeni trenutak na samom mjestu zločina.

Mučenje prije smrti

Ono što ovaj slučaj izdvaja iz serije sličnih obračuna jeste način na koji je Bakić usmrćen. Istražioci su na putu za Malu Ivanču zatekli tragove koji ukazuju na to da žrtvi nije odmah presuđeno.

Ubica je Bakiću prvo pucao u stopala i noge. U svijetu plaćenih ubica, ovo se naziva "prizemljenje". Cilj je da se žrtvi onemogući bijeg i da se natjera na nepomičnost prije konačnog hica.

Analiza lica mjesta pokazala je potresne tragove. Ranjen u noge, stomak i ruke, Bakić je puzeći pokušavao da se domogne šipražja i šume, ostavljajući krvavi trag u dubokom snijegu.

Kada je žrtva ostala bez snage, egzekutor mu je prišao i hladnokrvno ispalio "ovjeru" u glavu.

Svjetla koja su spasila dokaze

Ubica je planirao da Bakićevo tijelo nikada ne bude pronađeno ili bar ne dok tragovi ne "ohlade". Grozničavo je rukama i granjem nabacivao snijeg na leš.

"Sve ukazuje na to da je ubica bio usred procesa skrivanja tijela kada ga je nešto prekinulo. Da li su to bila svjetla automobila u daljini ili lavež pasa, ostaje predmet istrage, ali je on u panici pobjegao, ostavivši tijelo samo djelimično pokriveno. Da je snijeg nastavio da pada bez ometanja, tijelo bi vjerovatno bilo otkriveno tek na proljeće", navodi izvor blizak istrazi.

