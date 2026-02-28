Двије године прелазио границу са туђим документима

28.02.2026
09:40
У Београду је ухапшен држављанин Црне Горе који је са туђим личним документима у протекле двије године прелазио државну границу Србије, саопштено је из Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије.
Приликом претреса објеката на више локација, од осумњиченог је одузето више мобилних телефона, оригинални документи Србије, као и два возила високе класе, за која се сумња да су кориштена за извршење кривичних дјела.
Црногорски држављанин је ухапшен због сумње да је извршио кривично дјело фалсификовање исправе у продуженом трајању и одређено му је задржавање до 48 часова након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен у тужилаштво.
