Misterija nestanka Mirjane (45): Izašla iz stana i ponijela samo jednu stvar

Mirjana Milivojević (45) nestala je u Beogradu u srijedu oko 9 ujutro, kada je napustila stan u kom živi sa sestrom na Vidikovcu kako bi otišla kod prijateljice, nakon čega joj je gubi svaki trag.

Maja, sestra nestale žene sa Vidikovca, je istakla da je veoma zabrinuta za Mirjanu jer je prošlo više od 48 sati od njenog nestanka.

- Vrlo sam zabrinuta. Želim samo da se moja sestra vrati kući živa i zdrava. Na stalnoj sam vezi sa policijom, oni su počeli da rade na slučaju odmah i prije nego što se navršilo 48 sati od nestanka. Moram da naglasim, da se na mrežama pojavljuju oprečne informacije. Mirjana nije bacila mobilne telefone. Njoj su dokumenta i telefoni kod mene, ostali su kući, nije ih ponijela sa sobom. Na mrežama se piše i da je slala neke poruke ljudima, ali to nije istina, telefoni su kod mene - tvrdi sestra nestale Mirjane.

Veče prije nestanka bila izuzetno vesela

Mirjanina sestra je ispričala da je nestala žena prethodnih dana bila vidno raspoložena, ali da te noći ipak nije mogla da spava.

- Mirjana u posljednje vrijeme nije imala probleme. Nas dvije živimo zajedno i jako smo bliske. Nije joj se desilo ništa stresno ili traumatično. Sa dečkom je bila u dobrim odnosima. U utorak uveče, kada sam došla sa posla, sjedila je kući. Pričale smo, čule smo se i sa porodicom, smijale smo se cijelo veče. Bila je vidno raspoložena. Puna energije, srećna. U jednom trenutku, ja sam otišla da legnem da spavam, ona je ostala da sjedi. Kasnije sam shvatila da cijelu noć nije spavala. Ujutro je bila rasijana, bila je nekako čudna, uznemirena... Onda je izašla iz stana i otišla na Banovo brdo kod drugarice kojoj je odnijela dokumenta od ljekara koja su ostala kod Mirjane - ispričala je sestra nestale žene.

Bila kod drugarice nekoliko minuta

Prema Majinim saznanjima, Mirjana se kod drugarice zadržala svega nekoliko minuta.

- Nije sjedila, nije htjela kafu, samo joj je dala dokumenta i otišla. Mirjana, kada je izlazila iz stana nije sa sobom ponijela telefone i dokumenta, samo malu torbicu - istakla je zabrinuta sestra.