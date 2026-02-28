Logo
Ajatolah Hamnei pobjegao iz Teherana?

Izvor:

Agencije

28.02.2026

08:23

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.
Foto: Office of the Iranian Supreme Leader

Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Hamnei, nije u Iranu, potvrđeno je Rojtersu.

Ovo je rekao neimenovani iranski zvaničnik.

Иран Техеран напад

Svijet

I Amerika učestvuje u napadu na Iran?

Kako prenosi Skaj njuz, ajatolah je "premješten na sigurnu lokaciju".

Иран Техеран напад

Svijet

Prve slike i snimci iz Teherana: Gust dim okovao centar glavnog grada!

Asošiejted pres je javio da je pogođena lokacija u blizini Hamneijeve rezidencije.

Podsjećamo, izraelski ministar odbrane Izrael Kac reako je da je Izrael napao Iran s ciljem, kako oni tvrde, uklanjanja prijetnji po državu.

Најновија вијест

Svijet

Izrael napao Iran: U Teheranu odjekuju eksplozije

Širom Izraela oglašavaju se sirene za vazdušni opasnost, a očekuje se neposredan kontra napad.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, vojna akcija je pokrenuta kako bi se neutralizovale neposredne opasnosti koje prijete Izraelu. Zbog rapidne eskalacije situacije, Kac je hitno proglasio posebno vanredno stanje na nivou cijele države.

