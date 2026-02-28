Ajatolah Hamnei pobjegao iz Teherana?

Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Hamnei, nije u Iranu, potvrđeno je Rojtersu.

Ovo je rekao neimenovani iranski zvaničnik.

Svijet I Amerika učestvuje u napadu na Iran?

Kako prenosi Skaj njuz, ajatolah je "premješten na sigurnu lokaciju".

Svijet Prve slike i snimci iz Teherana: Gust dim okovao centar glavnog grada!

Asošiejted pres je javio da je pogođena lokacija u blizini Hamneijeve rezidencije.

Podsjećamo, izraelski ministar odbrane Izrael Kac reako je da je Izrael napao Iran s ciljem, kako oni tvrde, uklanjanja prijetnji po državu.

Svijet Izrael napao Iran: U Teheranu odjekuju eksplozije

Širom Izraela oglašavaju se sirene za vazdušni opasnost, a očekuje se neposredan kontra napad.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, vojna akcija je pokrenuta kako bi se neutralizovale neposredne opasnosti koje prijete Izraelu. Zbog rapidne eskalacije situacije, Kac je hitno proglasio posebno vanredno stanje na nivou cijele države.