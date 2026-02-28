Dvije godine prelazio granicu sa tuđim dokumentima

U Beogradu je uhapšen državljanin Crne Gore koji je sa tuđim ličnim dokumentima u protekle dvije godine prelazio državnu granicu Srbije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Prilikom pretresa objekata na više lokacija, od osumnjičenog je oduzeto više mobilnih telefona, originalni dokumenti Srbije, kao i dva vozila visoke klase, za koja se sumnja da su korištena za izvršenje krivičnih d‌jela.

Crnogorski državljanin je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično d‌jelo falsifikovanje isprave u produženom trajanju i određeno mu je zadržavanje do 48 časova nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden u tužilaštvo.