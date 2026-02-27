Logo
Zmije poranile: Ulovio velikog gmizavca u februaru - VIDEO

Izvor:

ATV

27.02.2026

22:27

Змија у фебруару
Foto: Screenshot

Neobično visoke temperature za ovo doba godine probudile su i gmizavce.

Sezona zmija u Srbiji je zvanično otvorena, i to već 27. februara, kada je izvedena prva uspješna intervencija i hvatanje, prilično dugačkog, stepskog smuka u selu Prekodolce kod Vladičinog Hana.

Akciju hvatanja predvodio je čuveni zmijolovac Vladica Stanković, a zabilježena je i kamerom. Kako se može vidjeti, zmijolovac je morao dublje da zađe u bunar kako bi uspio da izvadi ovu zmiju.

"Da otvorimo sezonu. Evo ga, komada jedan. Najvjerovatnije da ima još", kazao je Vladica na početku snimka.

Zmije počele da izlaze iz svojih skrovišta

Kako je istakao, čim su temperature skočile, zmije su počele da izmile iz svojih skrovišta, iako je evidentno da im vremenski uslovi još uvijek nisu u potpunosti idealni.

"Ovo je stepski smuk... Hladno mu je još. Ali danas je 27. februar, krenulo je! Čim je otoplilo, odmah kreće", navodi Vladica, naglašavajući da je ovo zvanično prva intervencija ove godine.

Ova uspješna akcija u Vladičinom Hanu, u selu Prekodolce, završena je hvatanjem prvog nezvanog gosta, ali posao za ovog hrabrog čovjeka tek predstoji.

