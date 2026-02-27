Umro Milan Kralj

Izvor:
Istaknuti slikar i fotograf Milan Kralj umro je u 63. godini.
Putem društvenih mreža se mnogi opraštaju od umjetnika koji je ostavio veliki trag na likovnoj i fotografskoj sceni.
Milan je iz Beograda, a rođen je 1963. godine u Rangunu (Mjanmar). Studije umjetnosti završio je na prestižnom Hanter koledžu, u okviru Njujorškog siti univerziteta.
Obrazovanje je, poslije diplome u Njujorku 1984. godine, nastavio na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, gdje je prvo diplomirao, a onda i magistrirao.
U toku višedecenijske karijere bavio se slikarstvom i umjetničkom fotografijom, a njegova djela bila su prepoznatljiva po snažnom vizuelnom izrazu i emotivnoj dubini.
Kralj je izlagao na mnogim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a kolege i publika pamtiće ga kao posvećenog stvaraoca i tihog, ali dosljednog umjetnika. Milanova smrt predstavlja veliki gubitak za umjetničku zajednicu.
Neke od njegovih samostalnih i grupnih izložbi bile su u Galeriji 73, Galeriji Kolarčeve zadužbine, Modernoj galeriji u Zrenjaninu, Galeriji ULUS.
"Dragi Milane, počivaj u miru. Nedostajaćeš nam neizmjerno", pisalo je na zvaničnoj Fejsbuk stranici galerije 73.
Milan Kralj je ostavio i neizbrisiv trag kao posvećeni dokumentarista beogradske umjetničke scene. Kralj je godinama posvećeno bilježio objektivom izložbe i umjetničke trenutke i pravio je jednu od najvažnijih foto arhiva likovnog života Beograda.
