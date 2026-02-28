Logo
Na društvenim mrežama se pojavili navodni snimci iz Teherana nakon napada

Izvor:

Telegraf

28.02.2026

10:23

Komentari:

0
Техеран након напада
Foto: X/Screenshot

Društvenim mrežama kruže navodni snimci iz Teherana nakon napada SAD i Izraela.

Na snimcima se vide ruševine, kao i dim koji se širi u nebo, ali za sada nije potvrđena autentičnost video snimaka.

Podsjetimo, izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izrael je nazvao svoju vojnu operaciju protiv Irana "Rik lava", a odluku o nazivu donio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Израел Иран напад

Svijet

Eksplozije odjekuju Bahreinom? Aktivirane sirene za uzbunu, Katar zatvorio vazdušni prostor

Teheran se sprema za odmazdu nakon što je Izrael danas pokrenuo napad na Iran, a odgovor će biti "razarajući", rekao je iranski zvaničnik za Rojters.

