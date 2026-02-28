Na društvenim mrežama se pojavili navodni snimci iz Teherana nakon napada

Društvenim mrežama kruže navodni snimci iz Teherana nakon napada SAD i Izraela.

Na snimcima se vide ruševine, kao i dim koji se širi u nebo, ali za sada nije potvrđena autentičnost video snimaka.

🇺🇸🇮🇷🇮🇱 Widespread destruction in Tehran following the latest wave of US/Israeli arrivals. pic.twitter.com/9edQXVSLbt — Visioner (@visionergeo) February 28, 2026

Podsjetimo, izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izrael je nazvao svoju vojnu operaciju protiv Irana "Rik lava", a odluku o nazivu donio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Teheran se sprema za odmazdu nakon što je Izrael danas pokrenuo napad na Iran, a odgovor će biti "razarajući", rekao je iranski zvaničnik za Rojters.