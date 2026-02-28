Na društvenim mrežama se pojavili navodni snimci iz Teherana nakon napada

Izvor:
Telegraf
28.02.2026
10:23
Komentari:0
Društvenim mrežama kruže navodni snimci iz Teherana nakon napada SAD i Izraela.
Na snimcima se vide ruševine, kao i dim koji se širi u nebo, ali za sada nije potvrđena autentičnost video snimaka.
🇺🇸🇮🇷🇮🇱 Widespread destruction in Tehran following the latest wave of US/Israeli arrivals. pic.twitter.com/9edQXVSLbt— Visioner (@visionergeo) February 28, 2026
Podsjetimo, izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.
Izrael je nazvao svoju vojnu operaciju protiv Irana "Rik lava", a odluku o nazivu donio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
Svijet
Eksplozije odjekuju Bahreinom? Aktivirane sirene za uzbunu, Katar zatvorio vazdušni prostor
Teheran se sprema za odmazdu nakon što je Izrael danas pokrenuo napad na Iran, a odgovor će biti "razarajući", rekao je iranski zvaničnik za Rojters.
Svijet
3 h0
Scena
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Društvo
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
13
42
13
39
13
37
13
36
13
30
Trenutno na programu