Energo klub: Energetika Srpske između gubitaka i solarne ekspanzije

I ove nedjelje izdvajamo najznačajnije energo teme u Republici Srpskoj.
Termoelektrana 'Ugljevik' ne proizvodi duže od mjesec dana, a kako sada stvari stoje neće još toliko, izgubili su milione maraka.
Milioni će biti potrebi i 'Elektrokrajini' da se mreža konačno popravi.
U Bijeljini niču solarni paneli, u Banjaluci je održan 'Balkan solar samit' dok se u Trebinju sprema 'SET'.
'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
