Iranska policija zaprijetila demonstrantima

Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je danas na indirektan način iranske demonstrante da ne koriste izraelske i američke napade za proteste poručivši da će "očuvati red i mir u zemlji".

Prošlomjesečni masovni antivladini protesti širom Irana zaustavljeni su brutalnim represivnim akcijama iranske policije u kojima su stradale hiljade demonstranata, prenosi NBC Njuz.

"Zločinački neprijatelj je još jednom, kršeći sve međunarodne zakone i usred pregovora, napao našu zemlju. Ministarstvo unutrašnjih poslova je posvećeno korištenju svih svojih kapaciteta kako bi očuvalo red i mir u društvu i pružilo sigurnost građanima", navodi se u saopštenju iranskog MUP koji je apelovao na građane da ostanu mirni i budu oprezni kada putuju.

Predstavnik tvrde linije u iranskom parlamentu Babak Daganpišeh izjavio je "nema crvenih linija" u odgovoru na agresiju protiv Irana.

"Ranije smo najavili da nećemo imati crvenih linija. Nadamo se da će ova akcija označiti početak kraja cionističkog režima. Naš odgovor će izazvati žaljenje. Koristićemo sve naše kapacitete. Slijedi naš opravdan i neophodan odgovor, posebno cionističkom režimu", rekao je Daganpišeh u intervjuu za iransku državnu televiziju.