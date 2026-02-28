Poznate nove informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića za sada je stabilno, ali je još nezahvalno davati bilo kakve prognoze s obzirom na to da je na respiratoru, rekla je pulmolog u Kliničkom centru Srbije Vesna Ćeriman Krstić.

"Tek kada pacijenta usijpemo da odvojimo od respiratora i počne samostalno da diše, možemo da dajemo dalje prognoze", rekla je Krstićeva.

Ona je navela da je prošlo 60 časova od kako je Dačić na respiratoru i da je teško reći da li ima poboljšanja.

Dodala je da se Dačiću rade i dodatne analize kako bi se vidjelo šta je uzročnik upale pluća, kao i da se šećer drži pod kontorlom.

"Stanje može da se promijeni bukvalno za deset minuta, da stabilan pacijent to više ne bude i obrnuto. Zato se i nalazi na intenzivnoj njezi, gdje ima 24-časovnu njegu, pod budnim je monitoringom i to je ključno", rekla je Krstićeva za TV Prva.

Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik SPS-a Ivica Dačić u srijedu, 25. februara, hitno je hospitalizovan u Klinici za pulmologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije zbog obostrane upale pluća.