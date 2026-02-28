Logo
Oglasio se Tramp: Amerikanci i Izraelci izveli zajednički napad

28.02.2026

08:46

Амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp je potvrdio da je jutrošnji napad na Izrael izveden zajedničkim snagama iz SAD-a i Izraela.

Prema njegovim riječima Iran ispoljava "prijeteće aktivnosti direktno ugrožavaju Sjedinjene Američke Države, američke vojnike, baze u inostranstvu i saveznike širom svijeta“.

"Naš cilj je da odbranimo američki narod eliminacijom neposrednih prijetnji koje dolaze od iranskog režima, okrutne grupe veoma teških i strašnih ljudi“, rekao je Tramp.

On je dodao da iranski režim uzvikuje "smrt Americi" kao i da vodi neprekidnu kampanju krvoprolića i masovnih ubistava, ciljajući Sjedinjene Američke Države.

