Oglasio se Tramp: Amerikanci i Izraelci izveli zajednički napad

Američki predsjednik Donald Tramp je potvrdio da je jutrošnji napad na Izrael izveden zajedničkim snagama iz SAD-a i Izraela.

Prema njegovim riječima Iran ispoljava "prijeteće aktivnosti direktno ugrožavaju Sjedinjene Američke Države, američke vojnike, baze u inostranstvu i saveznike širom svijeta“.

"Naš cilj je da odbranimo američki narod eliminacijom neposrednih prijetnji koje dolaze od iranskog režima, okrutne grupe veoma teških i strašnih ljudi“, rekao je Tramp.

On je dodao da iranski režim uzvikuje "smrt Americi" kao i da vodi neprekidnu kampanju krvoprolića i masovnih ubistava, ciljajući Sjedinjene Američke Države.