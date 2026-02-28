Zemljotres u Crnoj Gori, treslo se kod Podgorice

Zemljotres magnitude 3.5 stepeni Rihtera zabilježen je u subotu, 28. februara u 07:58 časova, na području Crne Gore, u blizini Podgorice.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.494 i dužine 19.485.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.