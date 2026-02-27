Logo
Minić: Srbi budu ponosni na svoje datume i čuvaju svoj identitet

Izvor:

ATV

27.02.2026

20:01

Komentari:

0
Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет
Foto: Borislav Zdrinja

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je večeras u Beogradu da je zajedništvo srpskog naroda Srbije i Srpske bitno i da je sada vrijeme da zajedno, zajedničkim radom, obilježavanjem svih manifestacija, Srbi budu ponosni na svoje datume i čuvaju svoj identitet.

"Više će nas cijeniti, kada vide da mi cijenimo sebe, da se ne stidimo ničega što je vezano za nas", rekao je Minić, obraćajući se na svečanom prijemu u Domu vojske u Beogradu povodom 9. januara – Dana Republike, i 28. februara – dana usvajanja prvog Ustava Republike Srpske, pod sloganom "Živjeće ognjište".

Minić je naglasio da su trobojke, zastave Srbije i Srpske, u stvari jedna zastava, koja je uvijek bila na pravoj strani istorije i borila se uvijek za slobodu i pravdu i tako će i ostati.

On je rekao da je Srpska rođena 9. januara, 28. februara dobila ličnu kartu i krštenicu, a u Dejtonu 1995. godine i pasoš i da su se za to borili borci Vojske Republike Srpske, za tu ideju, shvatajući kolika je obaveza zbog ogromnog rizika koji je nametnula istorija i Drugi svjetski rat.

"Vidjeli su šta nam se dešava kad nemamo bilo kakav oblik državne organizacije, da nas tovare u vagone, šinska kola i vode na stratišta, a oni koji nisu imali mjesta završili su po njivama i šumama i do dan danas im se ne zna za kosti", ukazao je Minić.

bil klinton

Svijet

Klinton: Nisam vidio ništa sumnjivo

Prema njegovim riječima, to je bila nacionalna ideja da se očuva srpski narod, za tu ideju Srbi su se borili sve vrijeme, za tu ideju su živote dali najbolji srpski sinovi, za nju su mnoga djeca plakala za roditeljima, majke za sinovima i ta ideja nikada se ne smije zaboraviti.

Minić je rekao da je 1995. godine u Dejtonu Srpska dobila i pasoš i međunarodni kredibilitet, ali da od tada traje uništavanje sva ta tri dokumenta.

On je naveo da je to rezultovalo odlukama Narodne skupštine Republike Srpske i svih koji su imali smjelosti, za koje možda nekada u prvom momentu ni narod ni okruženje nisu imali percepciju o čemu je riječ.

"Sve te odluke od 1995. godine od danas očuvale su naš identitet i da mi svojom rukom pišemo svoju istoriju", rekao je Minić.

On smatra da je nakon mnogo vremena popustila čelična pesnica i da Republika Srpska treba ponovo da se vrati svakom svom građaninu i čovjeku.

"Mi imamo Srbiju, najčešće niste ni bili svjesni koliko puta ste nam pomogli, samo zato što postojite, samo zato što smo, znajući da ste tu, bili odvažni i hrabri da napravimo neki potez, znajući da imamo starijeg brata i stariju sestru i da smo jači. Hvala vam na tome", naglasio je Minić.

On kaže da vjeruje da srpski narod, koji je jedan, ima zajedničku istoriju vjeru, kulturu, tradiciju, nije izgubio onaj dio nacionalnog identiteta koji cijeni porodicu, gostoljubiv je prema svima, moli se i za neprijatelja.

Prijemu, koji je organizovalo Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, prisustvuju lider SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević, episkop novobrdski Ilarion, kao izaslanik Njegove svetosti patrijarha srpskog.

Prisutni su ministri Republike Srpske, i to prosvjete i kulture Borivoje Golubović, energetike i rudarstva Petar Đokić, za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, kao i ministri Vlade Srbije, poslanici parlamenata Srbije i Srpske, predstavnici Vojske Srbije, kulturne i javne ličnosti.

