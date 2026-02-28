Brat Mila Đukanovića priveden na saslušanje

Izvor:
Biznismen i brat nekadašnjeg predsjednika Crne Gore Aco Đukanović, priveden je na saslušanje u Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću.
Đukanović je uhapšen nakon što je policija juče pretresla njegovu imovinu u nikšićkom naselju Rastoci i u Podgorici. Portalu RTCG je potvrđeno da je Đukanović uhapšen u noći između petka i subote.
Na saslušanje su stigli i njegovi advokati Nikola Martinović i Ana Đukanović. Osim njih, kako javlja reporter RTCG, stigla je i advokatica Neda Ivović.
Njega će u ODT Nikšić saslušati dežurna tužiteljka Vanja Sinđić.
Policija je tokom pretresa kuće u Nikšiću našla oružje i eksplozivne naprave. Nađeno je nekoliko pušaka, kao i policijska oprema.
Ranije juče, policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi Aco Đukanović. U pitanju je zgrada u Ulici Vuka Karadžića, gde su i prostorije Prve banke.
Aco Đukanović je većinski vlasnik Prve banke.
