Brat Mila Đukanovića priveden na saslušanje

Izvor:

ATV

28.02.2026

17:14

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање
Foto: screenshot / RTCG

Biznismen i brat nekadašnjeg predsjednika Crne Gore Aco Đukanović, priveden je na saslušanje u Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću.

Đukanović je uhapšen nakon što je policija juče pretresla njegovu imovinu u nikšićkom naselju Rastoci i u Podgorici. Portalu RTCG je potvrđeno da je Đukanović uhapšen u noći između petka i subote.

Na saslušanje su stigli i njegovi advokati Nikola Martinović i Ana Đukanović. Osim njih, kako javlja reporter RTCG, stigla je i advokatica Neda Ivović.

Njega će u ODT Nikšić saslušati dežurna tužiteljka Vanja Sinđić.

Хапшење Ацо Ђукановић

Region

Uhapšen brat Mila Đukanovića, šta je policija sve pronašla

Policija je tokom pretresa kuće u Nikšiću našla oružje i eksplozivne naprave. Nađeno je nekoliko pušaka, kao i policijska oprema.

Ranije juče, policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi Aco Đukanović. U pitanju je zgrada u Ulici Vuka Karadžića, gde su i prostorije Prve banke.

Aco Đukanović je većinski vlasnik Prve banke.

Tagovi :

Aco Đukanović

Milo Đukanović

saslušanje

