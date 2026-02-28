Logo
Large banner

Ažurirala aplikaciju banke, pa ostala bez 3.500 evra

Izvor:

ATV

28.02.2026

17:07

Komentari:

0
Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра
Foto: Pixabay

Policija iz Koprivnica na sjeveru Hrvatske dobila je prijavu 44-godišnje žene kojoj je skinut novac s računa nakon što je, prema uputstvima iz SMS poruke, ažurirala bankarsku aplikaciju, saopšteno je u petak iz Policijske uprave koprivničko-križevačke.

Policija je primila krivičnu prijavu protiv nepoznatog počinioca zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela računarske prevare, nakon što je s bankovnog računa oštećene neovlašćeno isplaćeno 3.500 evra.

Prema navodima policije, oštećena je 24. februara na mobilni telefon primila SMS poruku za koju je vjerovala da ju je poslala njena banka. Nepoznata osoba dovela ju je u zabludu tražeći da putem linka ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN, što je ona i učinila. Ubrzo nakon toga s njenog računa isplaćen je novac bez njenog odobrenja.

Policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinioca.

Палма Џумејра у пламену

Svijet

Jezivi snimci iz Dubaija: U plamenu čuvena svjetska atrakcija

Iz policije upozoravaju građane da banke nikada putem SMS-a, imejla ili društvenih mreža ne traže unos ličnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacionih kodova putem linkova. Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive linkove niti unose podatke na stranicama do kojih su došli putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljalaca.

Poseban oprez potreban je kod poruka koje stvaraju osećaj hitnosti, poput onih koje upozoravaju na blokadu računa ili isteka aplikacije. U slučaju sumnje, građanima se preporučuje da se obrate svojoj banci putem zvaničnih kontakata i aktiviraju dodatne bezbjednosne opcije poput biometrijske zaštite i obavještenja o transakcijama, prenosi Zimo.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

sms

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Палма Џумејра у пламену

Svijet

Jezivi snimci iz Dubaija: U plamenu čuvena svjetska atrakcija

3 h

0
Усисивач

Nauka i tehnologija

Usisivač vas špijunira? Haker upao u 7.000 robota - hiljade domova na udaru

3 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Ponovo određen pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo

3 h

0
Ирански министар спољних послова, Абас Арагчи

Svijet

Oglasio se iranski ministar spoljnih poslova: Evo šta kaže o sudbini Hamneja

3 h

0

Više iz rubrike

Застава Црна Гора

Region

Izdato upozorenje državljanima Crne Gore koji su na Bliskom istoku

6 h

0
Хапшење Ацо Ђукановић

Region

Uhapšen brat Mila Đukanovića, šta je policija sve pronašla

9 h

0
Ухапшен брат Мила Ђукановића

Region

Uhapšen brat Mila Đukanovića

11 h

0
Земљотрес у Црној Гори, тресло се код Подгорице

Region

Zemljotres u Crnoj Gori, treslo se kod Podgorice

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Italijanski ministar odbrane zaglavljen u Dubaiju sa porodicom

19

55

Izbjeljivač za veš: Kako ga koristiti bezbjedno i efikasno

19

50

Dodik: Republika Srpska će uvijek biti uz svoje prijatelje i saveznike iz Izraela

19

38

"Kaćin memorijal": Filip Đokić i Angelina Ćerdić slavili u Banjaluci

19

38

Banjaluka domaćin balkanskog prvenstva u karateu, Pejiću zlato u Boriku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner