Ažurirala aplikaciju banke, pa ostala bez 3.500 evra

Policija iz Koprivnica na sjeveru Hrvatske dobila je prijavu 44-godišnje žene kojoj je skinut novac s računa nakon što je, prema uputstvima iz SMS poruke, ažurirala bankarsku aplikaciju, saopšteno je u petak iz Policijske uprave koprivničko-križevačke.

Policija je primila krivičnu prijavu protiv nepoznatog počinioca zbog sumnje na izvršenje krivičnog djela računarske prevare, nakon što je s bankovnog računa oštećene neovlašćeno isplaćeno 3.500 evra.

Prema navodima policije, oštećena je 24. februara na mobilni telefon primila SMS poruku za koju je vjerovala da ju je poslala njena banka. Nepoznata osoba dovela ju je u zabludu tražeći da putem linka ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN, što je ona i učinila. Ubrzo nakon toga s njenog računa isplaćen je novac bez njenog odobrenja.

Policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinioca.

Iz policije upozoravaju građane da banke nikada putem SMS-a, imejla ili društvenih mreža ne traže unos ličnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacionih kodova putem linkova. Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive linkove niti unose podatke na stranicama do kojih su došli putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljalaca.

Poseban oprez potreban je kod poruka koje stvaraju osećaj hitnosti, poput onih koje upozoravaju na blokadu računa ili isteka aplikacije. U slučaju sumnje, građanima se preporučuje da se obrate svojoj banci putem zvaničnih kontakata i aktiviraju dodatne bezbjednosne opcije poput biometrijske zaštite i obavještenja o transakcijama, prenosi Zimo.