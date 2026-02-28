Ponovo određen pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo

Izvor:
SRNA
28.02.2026
16:45
Komentari:0
Kantonalni sud u Tuzli ponovo je, na prijedlog tužilaštva, odredio pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo.
Vrhovni sud Federacije BiH ranije je ukinuo pritvor Kastratiju, po žalbi branioca, i naredio njegovo puštanje na slobodu.
Kastrati je ponovo uhapšen juče po nalogu Kantonalnog tužilaštva, a pritvor mu je određen jer bi, kako se navodi, mogao da ponovi krivično djelo, kao i zbog opasnosti od narušavanja javnog reda.
Svijet
Oglasio se iranski ministar spoljnih poslova: Evo šta kaže o sudbini Hamneja
Kantonalni sud je saopštio da je rješenjem Vrhovnog suda FBiH uvažena žalba branioca optuženog i ukinuto rješenje Kantonalnog suda u Tuzli od 9. februara, kojim je optuženom produžen pritvor za još dva mjeseca.
Kastrati je optužen za ubistvo Saše Vilušića. On je 21. juna prošle godine u jednom ugostiteljskom objektu nanio povrede Vilušiću od kojih je preminuo 10. jula.
Najnovije
Najčitanije
17
07
17
00
16
57
16
45
16
31
Trenutno na programu