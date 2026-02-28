Auto udario dvije djevojčice na pješačkom, majka sve vidjela

U ulici Dr Ivana Ribara, danas oko 11.55 časova, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su povrijeđena dva djeteta.

Prema prvim informacijama, na obilježenom pješačkom prelazu automobil marke "pasat" naleteo je na dve devojčice starosti 9 i 10 godina.

Djeca su se u trenutku nesreće nalazila u pratnji majke.

Ekipe Hitne pomoći su ubrzo stigle na lice mjesta. Prema riječima očevidaca, devojčice su bile svjesne nakon udarca, ali su zbog prirode povreda i preventivnih pregleda hitno prevezene u Univerzitetsku dječiju kliniku u Tiršovoj.

Vozač automobila koji je učestvovao u nezgodi nije bježao sa lica mjesta. On je zaustavio vozilo i sačekao dolazak policije.

