Auto udario dvije djevojčice na pješačkom, majka sve vidjela

Izvor:

ATV

28.02.2026

13:57

Ауто ударио двије дјевојчице на пјешачком, мајка све видјела
Foto: ATV

U ulici Dr Ivana Ribara, danas oko 11.55 časova, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su povrijeđena dva djeteta.

Prema prvim informacijama, na obilježenom pješačkom prelazu automobil marke "pasat" naleteo je na dve devojčice starosti 9 i 10 godina.

Djeca su se u trenutku nesreće nalazila u pratnji majke.

Hitna pomoć

Hronika

Mladić (26) i djevojka (23) zadobili teške povrede u saobraćajnoj nesreći

Ekipe Hitne pomoći su ubrzo stigle na lice mjesta. Prema riječima očevidaca, devojčice su bile svjesne nakon udarca, ali su zbog prirode povreda i preventivnih pregleda hitno prevezene u Univerzitetsku dječiju kliniku u Tiršovoj.

Vozač automobila koji je učestvovao u nezgodi nije bježao sa lica mjesta. On je zaustavio vozilo i sačekao dolazak policije.

(Telegraf)

Saobraćajna nesreća

nesreća

Beograd

