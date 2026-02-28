Jake snage policije u Banjaluci - FOTO

Autor:Stevan Lulić
U blizini Gradskog stadiona u Banjaluci primjetne su pojačane snage policije, a na terenu su i pripadnici Žandarmerije.
Kako je ATV ranije javio, u gradu će tokom dana biti pojačane mjere bezbjednosti zbog derbija između Borca i Sarajeva.
Mjere su pojačane zbog većeg prisustva navijača, a one podrazumijevaju i pojačanu kontrolu vozila.
S obzirom da je najavljen dolazak najvatrenijih pristalica Sarajeva u blizini stadiona je i veliki broj pripadnika Žandarmerije kako bi se spriječili neželjeni događaji.
Podsjećamo, na Gradski stadion već je pristigao veliki broj pristalica Borca.
U galeriji u nastavku pogledajte kako izgleda pojačano prisustvo policijskih snaga oko Gradskog stadiona.
