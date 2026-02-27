Petar Toprek (4) iz Banjaluke treba našu pomoć za svoj prvi korak

Mali heroj Petar Toprek (4) iz Banjaluke rođen je kao prijevremena beba, a životne borbe počeo je voditi samo par dana nakon dolaska na svijet, te mu je sada potrebna pomoć dobrih ljudi kako bi mogao napraviti svoj prvi samostalni korak.

Borba koja traje od rođenja

Naime, Petar u život svojih roditelja nije došao sam, već sa svojim bratom blizancem, a prema riječima majke Jelene, mališani su nekoliko dana nakon rođenja ostali bez kiseonika, što je ostavilo za posljedicu oštećenja mozga koja se mogu prevazići kontinuiranim fizikalnim tretmanima.

"Bato blizanac je sve teškoće prevazišao do druge godine, a Petar je nastavio aktivno vježbati. U toku je akcija prikupljanja novca preko Humanitarnog udruženja 'Mali anđeo' Banjaluka za nastavak rehabilitacija i svakodnevnih fizikalnih terapija za našeg Petrića, kako ga mi odmila zovemo, a koje se odvijaju u kontinuitetu od rođenja, a treba i dalje - da bi Petar samostalno prohodao", priča majka Jelena.

Naime, Petar ide u vrtić, na četiri sata, uz pomoć asistenta.

Društvo Četvorogodišnji Petar želi da prohoda: Drugari iz vrtića napravili bazar da mu pomognu

"On bi rado i na cijeli dan, ali mora vježbati nekoliko sati dnevno. Vježbamo kod kuće suprug i ja s njim, zatim privatno sa fizioterapeutom svaki dan, odlazimo na rehabilitacije u Zagreb svakih četiri do šest sedmica i odskoro Tuzlu, a za nastavak svih fizikalnih terapija koje su mu neophodne potrebno je od 2.500 do 3.000 evra mjesečno. Mi smo sve svoje resurse iscrpili, te je upravo zbog toga pokrenuta akcija", kaže ona za "Nezavisne novine".

Njihova želja je da sakupe novac kako bi barem neko vrijeme bili mirni što se tiče finansijskog dijela kako bi Petar mogao nastaviti kontinuirano vježbati i, kako Petar kaže, igrati fudbal sa svojim batom Matijom.

Kako pomoći Petru

Iz Humanitarnog udruženja "Mali anđeo" ističu da Petar pokazuje napredak i hrabro nastavlja svoju borbu.

"Za Petrovu rehabilitaciju aktivan je humanitarni broj 17116. Pozivom na ovaj broj darujete dvije KM isključivo za njegovu rehabilitaciju", naveli su oni.

Takođe, Petru se može pomoći i uplatom donacija na račun majke Jelene Toprek.

Broj računa: 562-099-816-421-96-70

NLB Banka

Uplate su moguće i putem deviznog računa oca Igora Topreka:

SWIFT: SABRBA2B

ATOS BANK AD BANjALUKA

BA395677200000211132

Igor (Stanko) Toprek

Braće Jugovića 25, Banjaluka