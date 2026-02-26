Moguće gašenje banjalučkog fakulteta: Studenti dobili poruku

Nakon što su se pojavile informacije da bi Nezavisni univerzitet Banjaluka (NUBL) mogao biti zatvoren, rektor Ostoja Barašin izjavio je da je riječ o prvostepenom rješenju i da proces još nije završen.

Kako je naveo, Univerzitet je dobio prvostepeno rješenje Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske kojim im se osporava nova akreditacija.

"Ovdje proces nije završen. Imamo pravo žalbe i postupak se nastavlja u drugostepenoj proceduri. Smatramo da je komisija za akreditaciju, koja je boravila na Univerzitetu, dala veoma strogu i u velikom dijelu neutemeljenu ocjenu", rekao je Barašin, prenosi "SrpskaInfo".

On tvrdi da je NUBL oštećen ovakvom odlukom, ali naglašava da to ne znači gašenje ustanove.

Preporuka studentima

Istovremeno, uprava je dijelu studenata preporučila da školovanje nastave na univerzitetima sa kojima NUBL ima potpisane ugovore o saradnji, da u slučaju eventualnog gubitka akreditacije ne bi izgubili semestar.

"Preporučili smo studentima da naredni semestar ne upisuju kod nas dok traje postupak, kako ne bi došli u situaciju da izgube vrijeme. Želimo da im omogućimo da školovanje završe u planiranom roku", objasnio je rektor.

Dodao je da su neki studenti već prihvatili preporuku i prijavili se na druge univerzitete, dok ostali imaju rok za odluku do ponedjeljka dok traje upisni rok.

Rok za žalbu 15 dana

Prema riječima Barašina, NUBL ima rok za žalbu od 15 dana, a drugostepena komisija, prema zakonu, ima najviše 60 dana da donese odluku.

" Imamo argumente i razloga za optimizam. Zajedno sa Upravnim odborom iskoristićemo sva raspoloživa pravna sredstva kako bismo osporili prvostepeno rješenje i omogućili nastavak rada", zaključio je Barašin.

Inače, Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske sprovela je postupak akreditacije Nezavisnog univerziteta Banjaluka koji je okončan izdavanjem rješenja.

Rješenje će biti javno dostupno na internet stranici Agencije kada bude konačno, odnosno kada su propušteni rokovi za izjavljivanje žalbe ili kada se donese konačna odluka po žalbi.