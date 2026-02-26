Skidaj lavove: Stanivuković dobio odgovor u vidu transparenta

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izazvao je veliki bijes građana svojom izjavom da oni koji ne mogu da plaćaju namete treba da isele iz centra grada i da će svi dobiti rok da urade fasade na svojim stambenim objektima.

Stanivuković je poručio da život u centru grada mora imati svoju cijenu, te da oni koji to ne mogu da izdrže treba da razmisle o preseljenju u jeftinije zone.

"Život u centru košta više nego na Petrićevcu, život na Petrićevcu puno više nego u Motikama, a u Motikama puno više nego u Potkozarju. Neko je bio imućan, pa je ostavio sinu ili unuku stan ili kuću od 150 kvadrata, a on nije toliko sposoban i ne može da izdrži u ekstra nultoj zoni. Onda prodate stan i idete gd‌je možete. Mi hoćemo da je u centru grada jeftino, da nema buke, da se ne čuje muzika iz kafića i da je sve zeleno. Hoćemo da je kao Manjača, ali da je sve izgrađeno i blizu", rekao je on u skupštinskoj sali.

Vlasnici objekata u nultoj, prvoj i drugoj gradskoj zoni dobili bi rok od tri godine da srede spoljašnji izgled kuća, dok bi u naseljima poput Petrićevca rok bio pet godina.

"Imaš kuću bez fasade? Ne možeš da je uradiš? Prihvatamo. I ti prihvati da je život u toj zoni takav i takav", poručio je on sugrađanima.

"Skini lavove"

Ovakve izjave gradonačelnika izazvale su bijes brojnih građana koji se oštro protive njegovim najavama.

Jedna od najzanimljivijih poruka koja je upućena Stanivukoviću stigla je u vidu transparenta postavljenog na nadvožnjaku.

Transparent na nadvožnjaku

"Ljakse, mijenjaj stavove ili skidaj sa kuće lavove", glasila je poruka koja je prenesena na Fejsbuku.

"Evo odgovora Drašku Stanivukoviću na njegove nebuloze o iseljavanju banjalučana iz centra ako nemaju novca za fasadu na kući ili zgradi", stajalo je uz opis fotografije.