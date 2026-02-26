Skidaj lavove: Stanivuković dobio odgovor u vidu transparenta

Izvor:
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izazvao je veliki bijes građana svojom izjavom da oni koji ne mogu da plaćaju namete treba da isele iz centra grada i da će svi dobiti rok da urade fasade na svojim stambenim objektima.
Stanivuković je poručio da život u centru grada mora imati svoju cijenu, te da oni koji to ne mogu da izdrže treba da razmisle o preseljenju u jeftinije zone.
"Život u centru košta više nego na Petrićevcu, život na Petrićevcu puno više nego u Motikama, a u Motikama puno više nego u Potkozarju. Neko je bio imućan, pa je ostavio sinu ili unuku stan ili kuću od 150 kvadrata, a on nije toliko sposoban i ne može da izdrži u ekstra nultoj zoni. Onda prodate stan i idete gdje možete. Mi hoćemo da je u centru grada jeftino, da nema buke, da se ne čuje muzika iz kafića i da je sve zeleno. Hoćemo da je kao Manjača, ali da je sve izgrađeno i blizu", rekao je on u skupštinskoj sali.
Vlasnici objekata u nultoj, prvoj i drugoj gradskoj zoni dobili bi rok od tri godine da srede spoljašnji izgled kuća, dok bi u naseljima poput Petrićevca rok bio pet godina.
"Imaš kuću bez fasade? Ne možeš da je uradiš? Prihvatamo. I ti prihvati da je život u toj zoni takav i takav", poručio je on sugrađanima.
Ovakve izjave gradonačelnika izazvale su bijes brojnih građana koji se oštro protive njegovim najavama.
Jedna od najzanimljivijih poruka koja je upućena Stanivukoviću stigla je u vidu transparenta postavljenog na nadvožnjaku.
"Ljakse, mijenjaj stavove ili skidaj sa kuće lavove", glasila je poruka koja je prenesena na Fejsbuku.
"Evo odgovora Drašku Stanivukoviću na njegove nebuloze o iseljavanju banjalučana iz centra ako nemaju novca za fasadu na kući ili zgradi", stajalo je uz opis fotografije.
