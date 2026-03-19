Ogroman problem za Zvezdu, jedan od najboljih košarkaša ostao u Beogradu

19.03.2026

17:00

Огроман проблем за Звезду, један од најбољих кошаркаша остао у Београду
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši Crvene zvezde u petak igraju meč 32. kola Evrolige protiv Panatinaikosa u OAKA Areni, a trener crveno-bijelih Saša Obradović neće moći da računa na jednog od najboljih igrača.

Naime, trener Zvezde na put u Grčku nije poveo centra Ebuku Izundua, javlja "Sportklub".

Kako prenosi isti izvor, radi se o istegnuću i nije u pitanju veći problem.

Saša Obradović je odlučio da ga sačuva za duplo kolo, koje je na programu sljedeće nedjelje, na gostovanjima Baskoniji i Barseloni.

Ipak, sa timom je otišao Hasijel Rivero, koji nije ni zaigrao od povrede na samom startu kampanje.

Pročitajte više

КК Црвена звезда

Košarka

Crvena zvezda je drugo ime za senzaciju: Opet pao šampion Fenerbahče

5 d

0
Сјајне вијести за Звезду након инцидента на утакмици

Fudbal

Sjajne vijesti za Zvezdu nakon incidenta na utakmici

1 sedm

0
"Прекрсти се": Ненад Лалатовић испоштовао навијаче Црвене звезде, потом добио овације

Fudbal

"Prekrsti se": Nenad Lalatović ispoštovao navijače Crvene zvezde, potom dobio ovacije

1 sedm

0
"Улични рат" послије меча Нови Пазар - Звезда: Делије искачу кроз полупане прозоре

Fudbal

"Ulični rat" poslije meča Novi Pazar - Zvezda: Delije iskaču kroz polupane prozore

1 sedm

0

Više iz rubrike

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић додаје лопту нападачу Мемфис Гризлиса Оливије-Максенсу Просперу у првом полувремену НБА кошаркашке утакмице.

Košarka

Memfis slomio Denver: Jokić briljirao u porazu

10 h

0
Алекса Аврамовић кошаркаш

Košarka

Aleksa Avramović opisao dramu tokom napada na Dubai

1 d

0
Партизан након преокрета савладао Дубаи

Košarka

Partizan nakon preokreta savladao Dubai

1 d

0
Лука Дончић

Košarka

Luka Dončić najbolji igrač zapadne konferencije protekle sedmice

2 d

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

18

39

Tramp: Japan će preuzeti odgovornost u ratu sa Iranom, za razliku od NATO

18

34

Dragana Mirković obara sve rekorde na američkoj turneji

18

28

Fico jasan: Zajam za Ukrajinu ostaće blokiran!

18

15

Javno poniženje: Turbulentan brak Danijele i Muhameda iz "Vjeridbe od 90 dana" završio skandalom

18

12

Ekskluzivne fotografije: Ovako izgleda srpska supersonična raketa

