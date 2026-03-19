Ogroman problem za Zvezdu, jedan od najboljih košarkaša ostao u Beogradu

Autor:ATV
19.03.2026
17:00
Komentari:0
Košarkaši Crvene zvezde u petak igraju meč 32. kola Evrolige protiv Panatinaikosa u OAKA Areni, a trener crveno-bijelih Saša Obradović neće moći da računa na jednog od najboljih igrača.
Naime, trener Zvezde na put u Grčku nije poveo centra Ebuku Izundua, javlja "Sportklub".
Kako prenosi isti izvor, radi se o istegnuću i nije u pitanju veći problem.
Saša Obradović je odlučio da ga sačuva za duplo kolo, koje je na programu sljedeće nedjelje, na gostovanjima Baskoniji i Barseloni.
Ipak, sa timom je otišao Hasijel Rivero, koji nije ni zaigrao od povrede na samom startu kampanje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
