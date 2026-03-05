"Prekrsti se": Nenad Lalatović ispoštovao navijače Crvene zvezde, potom dobio ovacije

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pobjedom nad Novim Pazarom rezultatom 2:0.

Nenad Lalatović, trener Novog Pazara, pojavio se na konferenciji za medije zajedno sa Dejanom Stankovićem i tada se dogodila interesantna scena.

Pošto je Dejan Stanković poljubio Nenada Lalatovića pred početak utakmice, sada mu je ovaj uzvratio i poljubio bi ga, pa poručio:

"Čestitao bih Crvenoj zvezdi na pobjedi. U najavi sam rekao da je Zvezda šampion, od dolaska Dekija igraju sjajno, nezasluženo su ispali od Lila, imali su možda jedno slabije poluvreme, fenomenalan Malme, dominantna Zvezda u derbiju, to samo pokazuje snagu. Pobijedili su Radnički, Želju... Danas sa nama, iz prvog ozbiljnog šuta sa 25 metara dali su gol, Zvezda kada povede na strani, ekipe teško mogu da se vrate u igru. Mi nemamo velike rotacije, ali sam ponosan na moje igrače. Drugi gol primamo iz auta bilijarski, odbija se lopta. Ali nismo odustajali, ponosan sam na svoje igrače, sad sam im rekao, sa svake utakmice i sa svakog treninga odlazim kući zadovoljan, jer znam da daju svoj maksimum i to je za mene najvažnije. Zvezdi želim da osvoji duplu krunu, a ja bih volio da sa Pazarom budem u prva četiri i da uđemo u Evropu", kaže trener Novog Pazara, Nenad Lalatović.

Zanimljivo je bilo i na samom terenu, gdje su "Delije" skandirale Lalatoviću da se prekrsti, a on ih je "ispoštovao".

Nakon toga, trener je dobio ovacije stadiona.