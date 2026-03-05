Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu

Izvor:
Telegraf
05.03.2026
16:18
Komentari:0
Golman Crvene zvezde, Mateus Magaljaeš dobio je težak udarac u glavu tokom meča Novi Pazar - Zvezda u četvrtfinalu Kupa Srbije, poslije čega je izgubio svijest.
Hitno su reagovali igrači Zvezde, kao i ljekarska ekipa, a Mateus je odmah i zamijenjen i na teren je ušao mladi Vuk Draškić.
Fudbal
Haos u Novom Pazaru: Prekinut meč, Zvezda vodi, golman iznesen sa terena
Vidjelo se odmah da Mateus nije dobro, jer je na nosilima iznesen sa terena, a zatim i hitno prebačen u bolnicu u Novom Pazaru.
Kako je rečeno od strane ljudi iz Zvezde, on je sada na pregledima i čekaju se rezultati, kako bi se ustanovilo kakvo je stanje Brazilca.
Nema sumnje, ovo bi bio težak udarac za crveno-bijele u nastavku sezone, jer je Mateus možda i najbolji igrač crveno-bijelih tokom čitave sezone.
Fudbal
30 min0
Fudbal
2 h0
Fudbal
4 h0
Fudbal
19 h0
Najnovije
Najčitanije
16
18
16
15
16
14
16
05
15
54
Trenutno na programu