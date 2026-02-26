Logo
Prva izjava Dejana Stankovića: Ja sam ponosan

Izvor:

ATV

26.02.2026

21:58

Прва изјава Дејана Станковића: Ја сам поносан

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u šesnaestini finala Lige Evrope.

Zvezda je u revanš meču Lige Evrope poražena od Lila rezultatom 0:2 nakon produžetaka i ukupnim rezultatom 1:2 eliminisana iz daljeg takmičenja.

Црвена звезда

Fudbal

Pogledajte golove koji su Zvezdu katapultirali iz Evrope

Nakon utakmice utiske je sumirao trener crveno-bijelih Dejan Stanković:

"Rani gol dosta toga promijeni, oduzme ti sigurnost i mirnoću. Morali smo to bolje da riješimo. Ja sam rekao da moramo da zajedno riješimo to sve, iskorigovali smo na poluvremenu. U drugom poluvremenu falilo je taj pogodak. Mislim da bi to promijenilo tok utakmice. Ja sam ponosan na momke, dali su sve od sebe i više od toga. Lil je ozbiljna ekipa, rade ozbiljne stvari na svakom polju. Nisu za džabe tu gdje su. Nemam šta da zamjerim, bilo je grešaka, mogli smo i u produžecima da damo gol. Ništa, od sutra idemo dalje. Imamo stare ciljeve, nove utakmice", kazao je trener crveno-bijelih.

Šta je Lil promijenio večeras u odnosu na prošli meč?

"Rekao sam juče. Promijeniće ulaz u igru, pritisak. Adaptirali smo se na to. Možda neki moj igrač nije bio u danu. Nismo bili u raspoloženju kao u Lilu. Nije bilo mnogo iznenađenja. Jednostavno, ako brzoj ekipi ostaviš malo prostora... Očekuje nas direktna igra, polukontre. Nije da je bilo iznenađenja. Mogli smo bolje reagovati kroz prvi gol.

Црвена звезда

Fudbal

Kraj evropskog puta: Zvezda zakovana u produžetku

Mislim da bi to promijenilo utakmicu", rekao je Stanković i dodao za kraj:

"Mnogo utakmica. Četvrta – nedjelja – četvrtak. Bili smo blizu da to bude perfekcija. Ja nemam šta da zamjerim igračima. Vidjeću kada to budem analizirao bolje. Žao mi je. Idemo dalje".

