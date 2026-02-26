Zvezda - Lil: Pogledajte gol koji je šokirao Marakanu

Autor:Stevan Lulić
26.02.2026
19:20
Fudbaleri Crvene zvezde od 18:45 igraju revaš meč Lige Evrope protiv francuskog Lila.
Loše su Beograđani krenuli u meč i već u petom minutu primili gol.
Andre je dobio loptu na desnoj strani, onda je uputio oštar centaršut. Olivije Žiru je bio najviši u skoku, samo je glavom preusmjerio loptu i Mateus je bio nemoćan. Tako je poništena prednost Zvezde koju je stekla u Francuskoj.
Podsjećamo, u prvoj utakmici Zvezda je slavila minimalnim rezultatom i pred revanš je bila u sjajnoj poziciji za plasman dalje.
U video prilogu pogledajte gol koji je šokirao Marakanu.
https://youtu.be/-Z-fyTfEFlk
