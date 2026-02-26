Logo
Large banner

Zvezda - Lil: Pogledajte gol koji je šokirao Marakanu

Autor:

Stevan Lulić

26.02.2026

19:20

Komentari:

0
Звезда - Лил, гол Оливијеа Жируа
Foto: Screenshot / YouTube

Fudbaleri Crvene zvezde od 18:45 igraju revaš meč Lige Evrope protiv francuskog Lila.

Loše su Beograđani krenuli u meč i već u petom minutu primili gol.

Andre je dobio loptu na desnoj strani, onda je uputio oštar centaršut. Olivije Žiru je bio najviši u skoku, samo je glavom preusmjerio loptu i Mateus je bio nemoćan. Tako je poništena prednost Zvezde koju je stekla u Francuskoj.

Podsjećamo, u prvoj utakmici Zvezda je slavila minimalnim rezultatom i pred revanš je bila u sjajnoj poziciji za plasman dalje.

U video prilogu pogledajte gol koji je šokirao Marakanu.

https://youtu.be/-Z-fyTfEFlk

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zvezda Lil

Zvezda Lil prenos

Crvena zvezda – Lil

Liga Evrope

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Црвена звезда - Лил, све о утакмици - пренос, ко суди, поставе, квоте

Fudbal

Sve o utakmici Zvezda - Lil: Prenos, postave, glavni aduti

4 h

0
Кристијано Роналдо

Fudbal

Kristijano Ronaldo postao vlasnik španskog kluba?

9 h

0
Инцидент у Бањалуци

Fudbal

Tuča u dvorani Borik, uhapšena dva Banjalučanina

10 h

0
Кад и гдје можете да гледате меч Црвена звезда – Лил у Лиги Европе?

Fudbal

Kad i gdje možete da gledate meč Crvena zvezda – Lil u Ligi Evrope?

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

30

Dodik podržao prijedlog BORS-a da 1. mart bude dan žalosti

20

23

Ova 4 znaka su izabrana od neba: U martu dobijaju sve što su čekali

20

16

Ako ovako podižete novac, budite oprezni

20

05

Haris Džinović o odnosu sa Natašom Alimpić: Jednom sam je vidio..

20

02

Putnici tokom leta slušali razgovor pilota, imali su šta da čuju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner