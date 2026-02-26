Kad i gdje možete da gledate meč Crvena zvezda – Lil u Ligi Evrope?

Izvor:
ATV
26.02.2026
08:21
Komentari:0
Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18.45 dočekuju francuski Lil u revanš meču plej-ofa Lige Evrope sa jasnim ciljem da odbrane prednost iz prve utakmice.
Gol Teba Učene postignut u Francuskoj donio je crveno bijelima minimalnih, ali zlata vrijednih 1:0, čime su otvorili vrata plasmana među šesnaest najboljih ekipa.
Trener crveno bijelih Dejan Stanković svjestan je da minimalna prednost ne smije da uspava njegovu ekipu i da Lil posjeduje ogroman napadački potencijal.
- Meni ne bi bilo iznenađenje da utakmica bude još teža nego prva. Očekujem da Lil bude direktniji i ofanzivniji. Oni su dobra ekipa, strašno dobra ekipa, a mi smo odgovorili trčanjem, snagom i verom da možemo da napravimo nešto. Potrebno nam strpljenje, stadion koji ima strpljenje. Treba nam dvanaesti igrač, ako pogriješimo, idemo dalje. Biće momenata kada ćemo morati da trpimo i bićemo kompaktni - poručio je Stanković na konferenciji za medije.
Revanš u Beogradu je na programu u četvrtak u 18:45 časova, a direktan TV prenos je na kanalima RTS 1 i Arena 1 Premium.
Svjetske kladionice blagu prednost daju gostima. Kvota na pobjedu Zvezde je oko 2,60, dok Lil ima malu prednost 2,40, a na neriješen ishod je 3,6.
Fudbal
2 d0
Fudbal
2 d0
Fudbal
3 d0
Fudbal
3 d0
Najnovije
Najčitanije
09
21
09
10
08
58
08
51
08
43
Trenutno na programu