Kad i gdje možete da gledate meč Crvena zvezda – Lil u Ligi Evrope?

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18.45 dočekuju francuski Lil u revanš meču plej-ofa Lige Evrope sa jasnim ciljem da odbrane prednost iz prve utakmice.

Gol Teba Učene postignut u Francuskoj donio je crveno bijelima minimalnih, ali zlata vrijednih 1:0, čime su otvorili vrata plasmana među šesnaest najboljih ekipa.

Trener crveno bijelih Dejan Stanković svjestan je da minimalna prednost ne smije da uspava njegovu ekipu i da Lil posjeduje ogroman napadački potencijal.

- Meni ne bi bilo iznenađenje da utakmica bude još teža nego prva. Očekujem da Lil bude direktniji i ofanzivniji. Oni su dobra ekipa, strašno dobra ekipa, a mi smo odgovorili trčanjem, snagom i verom da možemo da napravimo nešto. Potrebno nam strpljenje, stadion koji ima strpljenje. Treba nam dvanaesti igrač, ako pogriješimo, idemo dalje. Biće momenata kada ćemo morati da trpimo i bićemo kompaktni - poručio je Stanković na konferenciji za medije.

Prenos na dva kanala

Revanš u Beogradu je na programu u četvrtak u 18:45 časova, a direktan TV prenos je na kanalima RTS 1 i Arena 1 Premium.

Lil favorit

Svjetske kladionice blagu prednost daju gostima. Kvota na pobjedu Zvezde je oko 2,60, dok Lil ima malu prednost 2,40, a na neriješen ishod je 3,6.