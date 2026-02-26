Dodik podržao prijedlog BORS-a da 1. mart bude dan žalosti

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a istakao je, večeras 26. februara da podržava prijedlog Boračke organizacije Republike Srpske (BORS) da Vlada Republike Srpske donese odluku kojom će 1. mart proglasiti danom žalosti.

"Ubistvo srpskog svata i početak rata jesu za žalost. Teško je razumjeti one koji slave početak rata, a ne slave uspostavljanje mira. Ta naopaka logika najbolji je pokazatelj koliko je BiH naopaka zemlja", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Boračka organizacija Republike Srpske (BORS) saopštila je da 1. mart nije nikakav praznik već datum početka tragičnog sukoba, te da taj dan treba proglasiti danom žalosti u Republici Srpskoj.

U BORS-u smatraju da je ovaj prijedlog opravdan jer je 1. mart 1992. godine asocijacija na početak rata u BiH i stradanja koje je potom uslijedilo.