Logo
Large banner

Dodik: Što se mene tiče, BHRT može da ostane zatamnjen do sudnjeg dana

26.02.2026

19:22

Komentari:

3
Милорад Додик
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik reagovao je na današnje privremeno obustavljanje emitovanja programa BHRT-a, te dodao da što se njega tiče, mogu da ostanu zatamnjeni do sudnjeg dana.

"Sada čujem da je BHRT od jutros zatamnio svoj program. Toliko o tome koliko se prati u Republici Srpskoj. Niko neće primijetiti razliku. Bili su crni, crni neka i ostanu. Neka se njima bave oni koji jauču za crnilom. Mi nemamo nijedan razlog za to", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

BHRT

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

БОРС: Први март прогласити даном жалости

Republika Srpska

BORS: Prvi mart proglasiti danom žalosti

3 h

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић са амбасадором Руске Федерације Игором Калабуховим.

Republika Srpska

Minić-Kalabuhov: Zahvalnost Ruskoj Federaciji na dosljednoj podršci

4 h

0
Суђење Џомбићу: Сви сити и све овце на броју

Republika Srpska

Suđenje Džombiću: Svi siti i sve ovce na broju

6 h

0
Одржана сједница Владе Српске, ово су одлуке

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske, ovo su odluke

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

30

Dodik podržao prijedlog BORS-a da 1. mart bude dan žalosti

20

23

Ova 4 znaka su izabrana od neba: U martu dobijaju sve što su čekali

20

16

Ako ovako podižete novac, budite oprezni

20

05

Haris Džinović o odnosu sa Natašom Alimpić: Jednom sam je vidio..

20

02

Putnici tokom leta slušali razgovor pilota, imali su šta da čuju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner