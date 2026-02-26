Dodik: Što se mene tiče, BHRT može da ostane zatamnjen do sudnjeg dana

Lider SNSD-a Milorad Dodik reagovao je na današnje privremeno obustavljanje emitovanja programa BHRT-a, te dodao da što se njega tiče, mogu da ostanu zatamnjeni do sudnjeg dana.

"Sada čujem da je BHRT od jutros zatamnio svoj program. Toliko o tome koliko se prati u Republici Srpskoj. Niko neće primijetiti razliku. Bili su crni, crni neka i ostanu. Neka se njima bave oni koji jauču za crnilom. Mi nemamo nijedan razlog za to", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.