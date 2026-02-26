Održana sjednica Vlade Srpske, ovo su odluke

Vlada Republike Srpske održala je danas u Banjaluci 6. sjednicu na kojoj su donesene sljedeće odluke.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 6. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu, po hitnom postupku.

Ovim izmjenama i dopunama Zakona o gasu dodatno je uređeno balansiranje transporta gasa, izgradnja i priključenje na gasovod, pregled opreme pod pritiskom, sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom, kao i ostala pitanja koja nisu bila definisana prethodnim Zakonom o gasu.

Vlada usvojila Uredbu o fizičkom prenosu gotovine

Vlada je usvojila Uredbu o fizičkom prenosu gotovine kojim su propisani uslovi i način unošenja i iznošenja efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova, hartija od vrijednosti i drugih fizičkih prenosivih instrumenata plaćanja.

Razlozi za donošenje Uredbe sadržani su u potrebi usaglašavanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te s ciljem realizacije Manivalovih preporuka i aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH.

Ministarstvo finansija je nakon izvršene analize postojećeg pravnog okvira predložilo usvajanje uredbe kojom se definišu pojmovi: „gotovina“, „gotov novac“, „prenosivi instrumenti na donosioca“, „kartica sa unaprijed uplaćenim sredstvima“, „investiciono zlato“, „fizički prenos gotovine“, „nosilac gotovine“, kao i pojmovi „fizički prenos gotovine bez pratnje“ i „prijava u smislu objavljivanja gotovine“.

Uredbom se revidira procedura kojom će Ministarstvo finansija rezidentima izdavati odobrenja za iznošenje gotovog novca i čekova, a detaljnije se uređuje i fizički prenos gotovine bez pratnje.

Propisuje se shodna primjena obaveze prijave fizičkog prenosa gotovine sa pratnjom i bez pratnje na fizički prenos investicionog zlata sa pratnjom i bez pratnje, kao i upućivanje na propise kojima se uređuje kontrola takvog fizičkog prenosa.

Plan stambenog zbrinjavanja

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite na Plan stambenog zbrinjavanja lica sa statusom člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije invalidnosti za 2026. godinu.

Na dan 31.01.2026. godine na Konačnim listama lica koja ispunjavaju uslove za stambeno zbrinjavanje dodjelom stambene jedinice nalazi se ukupno 98 lica, u 35 lokalnih zajednica, a za realizaciju prava su, prema procjeni, potrebna sredstva u iznosu od 7.232.400,00 KM.

U toku su upravni postupci po podnesenim zahtjevima u osam lokalnih zajednica. Budžetom Republike Srpske za 2026. godinu za stambeno zbrinjavanje obezbijeđena su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM.

Postupak stambenog zbrinjavanja dodjelom stambene jedinice završen je u 21 lokalnoj zajednici. U periodu od 2019. do 2025. godine izvršena je dodjela ukupno 32 stambene jedinice, u 14 lokalnih zajednica. U 2025. godini, sa lokalnim zajednicama zaključeno je 12 ugovora o međusobnoj saradnji s ciljem nabavke ili sanacije 18 stambenih jedinica za šta su utrošena sredstava u iznosu od 758.232,96 KM.

Podsjećamo, postupak stambenog zbrinjavanja lica sa statusom člana porodice poginulog borca ili statusom ratnog vojnog invalida propisan je Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. U skladu sa navedenom uredbom u 2019. i 2020. godini raspisan je Javni poziv za stambeno zbrinjavanje lica sa utvrđenim statusom člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije invalidnosti, dodjelom nepovratnih novčanih sredstava ili dodjelom stambene jedinice, za teritoriju cijele Republike Srpske. Stambeno zbrinjavanje dodjelom nepovratnih novčanih sredstava je u potpunosti realizovano za šta je izdvojeno 9.573.507,90 KM za 1.328 korisnika.

Projekat banjske rehabilitacije

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata i žrtava ratne torture Republike Srpske za 2026. godinu.

Realizacijom ovog projekta Ministarstvo iskazuje brigu za ratne vojne invalide, članove porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, te žrtve ratne torture, kao članove društva koji uslijed posljedica ratnih dešavanja imaju potrebu za medicinskom rehabilitacijom, a radi liječenja i oporavka.

Činjenica je da je nemoguće svim korisnicima iz navedenih kategorija obezbijediti besplatnu banjsku rehabilitaciju, ali koristeći pozitivna iskustva realizacije Projekta iz prethodnih godina, Projekat banjske rehabilitacije za 2026. godinu predviđa upućivanje 750 RVI, članova porodica poginulih boraca i žrtava ratne torture u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove Republike Srpske, što je u zavisnosti od cijene usluga i sredstava obezbijeđenih za te namjene.

Ministarstvo će za provođenje banjske rehabilitacije obezbijediti sredstva u iznosu od 700.000,00 KM.

Program za djecu pred polazak u školu

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o planu raspodjele sredstava za sprovođenje Programa za djecu pred polazak u školu u 2026. godini.

Program će se ove godine realizovati radnim danima od 2. marta do 29. maja, tri sata dnevno u neposrednom radu sa djecom u 119 vaspitno-obrazovnih ustanova. Ove godine u program biće uključeno 2.852 učenika. Kroz ovaj program do sada je od 2011. godine prošlo 55.914 djece, a Vlada Republike Srpske je za realizaciju istog izdvojila sredstva u iznosu od 5.120.316,81 KM.

U ovaj tromjesečni predškolski program, a na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, biće uključeno 30,86% djece od ukupnog broja djece u Republici Srpskoj koja u septembru ove godine treba da krenu u prvi razred po datumu rođenja (9.241 djece). Napominjemo da ova djeca nisu do sada bila uključena u institucionalno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Trenutno predškolske ustanove pohađa 5044 djece uzrasta od pet do šest godina, a što čini 54,58% od ukupnog broja ove populacije. Dakle, u predškolski program u ovoj godini biće uključeno oko 85,44% djece koja bi trebala krenuti u školu.

Realizacija Programa za djecu pred polazak u školu dovešće do povećanja obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, što je i definisano Strategijom razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske za period 2022-2030. godine.

Sredstva za organizaciju Programa obezbijediće se u okviru Budžeta Ministarstva prosvjete i kulture u iznosu od 657.911,16 KM.