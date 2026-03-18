Izvještaj EP: Gotovo nikakav napredak BiH na putu ka EU

Političke blokade i kašnjenje u usvajanju ključnih evropskih zakona, naročito onih iz oblasti pravosuđa, razlozi su sporog ili gotovo nikakvog napretka BiH na putu ka Evropskoj uniji, navodi se u izvještaju Evropskog parlamenta.

Iz Evropskog parlamenta pozivaju bh. političare da što prije usvoje Zakon o VSTS-u i Zakon o sudovima. Već duže vrijeme je to kamen spoticanja među političarima i teško je očekivati da bi dogovor u skorije vrijeme mogao biti postignut.

"Što se tiče samog mišljenja Evropske komisije, moraju uzeti u obzir da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri naroda i da drugačije mišljenje ne znači odmah podjelu i da ne možemo ni računati na zakone koji automatski znače da jedan narod neće biti dobro tretiran u tom zakonu i da sve ono što se tiče jednog naroda, odnosno interesi svakog naroda treba da budu jednaku zastupljeni u svakom zakonu i da se to jasno vidi", kaže Mira Pekić, poslanik Kluba PDP-SDS-Lista za pravdu i red u PD PS BiH.

U strankama iz Federacije BiH poznata i godinama ista priča, za spor Evropski put BiH krive SNSD i HDZ.

"Ja mislim da treba potpuno jasno definisati ko su kočničari. Na taj način će se pomoći BiH, a ne oni koji su upravo kočničari evropskog puta BiH, oni zapravo imaju podršku određenih političkih krugova u EU", kaže Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u PD PS BiH.

Vjerovali smo da možemo postići dogovor sa svim političkim strankama u BiH. Međutim, većina bošnjačkih političara poene ostvaruje napadima na Republiku Srpsku, a u tome imaju i podršku značajnog dijela međunarodne zajednice, poruka je iz SNSD-a.

„Ne postoji zemlja u svijetu gdje jedan čovjek nameće zakone. Postoje monarhije, ali ako mi hoćemo da idemo u EU, a hoćemo, onda se ta praksa treba zaobići", kaže Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH

Iz Evropskog parlamenta pozvali su BiH i da svoju viznu politiku uskladi sa politikom Evropske unije i uvede dodatne bezbjednosne mjere. Naglašavaju i da potvrđuju EU put BiH, ali da on isključivo zavisi od domaćih političara.