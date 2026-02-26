Milanković: Federalna TV od 2017. godine propustila da naplati preko 100 miliona maraka RTV takse

Prema našim procjenama od 2017. godine do danas Federalna televizija nenaplaćivanjem RTV takse u Kantonu 10 i Zapadno-hercegovačkom kantonu je propustila da naplati preko 100 miliona maraka. Da li građani Republike Srpske treba da finansiraju javni servis FBiH, i jedan i drugi, rekla je generalna direktorka Radio televizija Republike Srpske Dijana Milanković.

- Ja bih iznijela ovdje još jednu činjenicu. Postojeći Zakon o RTV sistemu predviđa raspodjelu po principu da BHTV-u odlazi 50 odsto, a ostala dva javna emitera dobijaju po 25 odsto ukupno prikupljenih sredstava. Vještačenja sprovedena u toku sudskih postupaka govore da prikupljena RTV taksa na području Republike Srpske jedva zadovoljava potrebe RTRS-a - rekla je Milankovićeva.

Pri čemu stepen naplate RTV takse na području Republike Srpske je oko 80 odsto, podsjetila je Milankovićeva.

Navela je da se stepen naplate RTV takse na teritorije FBiH kreće između 40 i 50 odsto.

- Pri tome govorim samo o onim pretplatnicima koji se nalaze u bazi pretplatnika Federalne televizije. A imamo još dio koji Federalna televizija ne naplaćaju - rekla je Milankovićeva.

Istakla je da u javnosti postoji ta priča koja se plasira od strane BHTV-a, kako su svi problemu u RTV sistemu BiH počeli 2017. godine i kako je apsolutni krivac RTRS i da RTRS krši Zakon.

- Ja se apsolutno ne slažem sa takvim tvrdnjama. Do 2017. godine RTV taksa kao primarni prihod javnih servisa prikupljala se preko telekom operatera koji su ta sredstva prema raspisanim procentima raspoređivali javnim servisima. Ali javni servisi su preko izvora koje su dobijali od telekom operatera imali uvid u iznose prikupljenih sredstava - izjavila je Milankovićeva.

Međutim, kako je istakla, mi do 2017. godine već imamo istorijat problema u RTV sistemu BiH.

- Naime, Zakon o RTV sistemu koji je nametnuo visoki predstavnik nikada nije do kraja implementiran. Recimo korporacija koja je trebala biti zadužena za finansijsko poslovanje nikada nije formirana. Njeno formiranje je zaustavio BHTV po preporuci stručnjaka iz EU. Druga stavka recimo Federalna TV je godinama u svom Upravnom odboru imala samo jednog člana - podsjetila je Milankovićeva.

Ističe da se time postavlja pitanje legitimiteta rada druge ključne tačke koju Zakon predviđa, a to je Odbor sistema.

- Zato što Zakon o RTV sistemu predviđa da se Odbor sistema sastoji od 12 članova, po četiri člana iz tri Upravna odbora - rekla je ona.

Osim toga, podsjetila je, Zakon o RTV sistemu predviđa da se dijeli ne samo prihod od RTV takse, nego i prihod od marketinga.

- A mi imamo situaciju da u jednom momentu Parlament Federacije BiH donosi zakon o Federalnoj televiziji čime Federalnoj televiziji omogućava da prihod od marketinga zadrži za sebe i ne dijeli sa ostala dva javna servisa. Uostalom, RTRS je jedini servis iz postojećeg RTV sistema koji je svoj prihod od marketinga u jednom momentu podijelio sa ostale dvije televizije - navela je Milankovićeva.

S druge strane, kako ističe, BHTV je prvi prestao da plaća troškove prikupljanja RTV takse, jer proces prikupljanja RTV takse nije besplatan proces.

- RTRS za prikupljanje RTV takse godišnje potroši oko dva miliona KM. Dakle, mi do 2017. godine i prestanka važenja ugovora sa telekom operaterima već imamo istorijat neprimjenjivanja krovnog zakona i već imamo istorijat kršenja Zakona o RTV sistemu od strane BHTV-a i Federalne televizije. Uostalom i Ustavni sud BiH odgovarajući na apelaciju BHTV-a nije utvrdio da RTRS krši Zakon o RTV sistemu. Nego je utvrdio da Zakon o RTV sistemu BiH ne valja - zaključila je Milankovićeva.