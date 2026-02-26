Učestvuje li Igor Radojičić u aktivnostima Pokreta Sigurna Srpska?

26.02.2026
13:14
Komentari:1
Učestvuje li Igor Radojičić, lider Nezavisnog pokreta "Svojim putem" u aktivnostima Pokreta Sigurna Srpska?
Naime, u posljednjim aktivnostima Pokreta Sigurna Srpska sve je uočljivije odsustvo Igora Radojičića, lidera Nezavisnog pokreta Svojim putem.
Dok je Draško Stanivuković gotovo svakodnevno prisutan i vidljivo preuzima vodeću ulogu, Radojičić se vrlo rijetko pojavljuje uz njega.
I kada se pojavi i kada su zajedno, vidljivo je da Radojičić teško dolazi do riječi.
Primjer za to je formiranje povjereništva PSS-a u Kneževu, gdje Radojičić nije bio prisutan, kao ni na posljednjem operativnom sastanku u Banjaluci sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora.
Posljednji put javnost ga je mogla vidjeti zajedno sa Stanivukovićem na skupu PSS-a u Palama, prenosi RTRS.
Sve ovo lako je provjerljivo u objavama na društvenim mrežama najbližih Stanivukovićevih saradnika.
Treba napomenuti i da je na posljednjoj sjednici gradskog parlamenta u Banjaluci došlo do žestoke rasprave između Igora Radojičića i Nebojše Drinića.
Radojičić je tada svom kolegi Driniću odgovorio kada se razgovaralo o privatizaciji javnih preduzeća i stanju u Gradskoj toplani.
Radojičić je tada Driniću stavio do znanja da su za privatizaciju odgovorne vlade Mladena Ivanića i Dragana Mikerevića, a da je stanje u Toplani zatekao milionske dugove.
Analitičari primjećuju da Stanivuković sve više personalizuje Pokret Sigurna Srpska, slično kao što je ranije radio u PDP-u.
Na vizualima i panoima PSS-a istaknuto je njegovo ime i potpis, iako je riječ o političkom savezu PDP-a, Radojičićevog pokreta Svojim putem i Dejana Kojića, načelnika Pala koji je napustio DEMOS.
Podsjećanja radi, Radojičićev pokret je nedavno usvojio niz zaključaka u kojima se žali na tretman unutar PSS-a, uz ultimatum da se do marta stanje mora popraviti.
