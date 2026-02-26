Logo
Large banner

Učestvuje li Igor Radojičić u aktivnostima Pokreta Sigurna Srpska?

26.02.2026

13:14

Komentari:

1
Учествује ли Игор Радојичић у активностима Покрета Сигурна Српска?
Foto: Facebook

Učestvuje li Igor Radojičić, lider Nezavisnog pokreta "Svojim putem" u aktivnostima Pokreta Sigurna Srpska?

Naime, u posljednjim aktivnostima Pokreta Sigurna Srpska sve je uočljivije odsustvo Igora Radojičića, lidera Nezavisnog pokreta Svojim putem.

Dok je Draško Stanivuković gotovo svakodnevno prisutan i vidljivo preuzima vodeću ulogu, Radojičić se vrlo rijetko pojavljuje uz njega.

I kada se pojavi i kada su zajedno, vidljivo je da Radojičić teško dolazi do riječi.

Primjer za to je formiranje povjereništva PSS-a u Kneževu, gd‌je Radojičić nije bio prisutan, kao ni na posljednjem operativnom sastanku u Banjaluci sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora.

Posljednji put javnost ga je mogla vid‌jeti zajedno sa Stanivukovićem na skupu PSS-a u Palama, prenosi RTRS.

Sve ovo lako je provjerljivo u objavama na društvenim mrežama najbližih Stanivukovićevih saradnika.

Treba napomenuti i da je na posljednjoj sjednici gradskog parlamenta u Banjaluci došlo do žestoke rasprave između Igora Radojičića i Nebojše Drinića.

Radojičić je tada svom kolegi Driniću odgovorio kada se razgovaralo o privatizaciji javnih preduzeća i stanju u Gradskoj toplani.

Radojičić je tada Driniću stavio do znanja da su za privatizaciju odgovorne vlade Mladena Ivanića i Dragana Mikerevića, a da je stanje u Toplani zatekao milionske dugove.

Analitičari primjećuju da Stanivuković sve više personalizuje Pokret Sigurna Srpska, slično kao što je ranije radio u PDP-u.

Na vizualima i panoima PSS-a istaknuto je njegovo ime i potpis, iako je riječ o političkom savezu PDP-a, Radojičićevog pokreta Svojim putem i Dejana Kojića, načelnika Pala koji je napustio DEMOS.

Podsjećanja radi, Radojičićev pokret je nedavno usvojio niz zaključaka u kojima se žali na tretman unutar PSS-a, uz ultimatum da se do marta stanje mora popraviti.

Podijeli:

Tagovi :

Igor Radojičić

Pokret Sigurna Srpska

Draško Stanivuković

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

ПДП

Republika Srpska

Crnadak priznao: Od osnivanja Draškovog pokreta PDP-a nema

15 h

2
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Draško Stanivuković mijenja Banjaluku?!

19 h

1
Зељковић: Станивуковић нереалним пројектима скреће пажњу са огромних проблема

Banja Luka

Zeljković: Stanivuković nerealnim projektima skreće pažnju sa ogromnih problema

1 d

0
Станивуковић појачао обезбјеђење, има чак и "кушача"

Banja Luka

Stanivuković pojačao obezbjeđenje, ima čak i "kušača"

1 d

4

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: "Srpska kuća" u Brčkom uvijek će se tako zvati

1 h

3
Додик: Честитке Кабирију на важном споразуму који отвара нове енергетске перспективе

Republika Srpska

Dodik: Čestitke Kabiriju na važnom sporazumu koji otvara nove energetske perspektive

4 h

1
ПДП

Republika Srpska

Crnadak priznao: Od osnivanja Draškovog pokreta PDP-a nema

15 h

2
Дачић и Додик

Republika Srpska

Oglasio se Dodik o Ivici Dačiću: Molim se za zdravlje i snagu

16 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

26

Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

14

15

Kontroverzna odluka: Sarajevo vraća spomenik Francu Ferdinandu i Sofiji!

14

09

Užas! Trojica pretukla mladića (20)

14

05

Zatražena vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Srpskoj!

14

01

Suđenje Džombiću: Svi siti i sve ovce na broju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner