Oglasio se Dodik o Ivici Dačiću: Molim se za zdravlje i snagu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je iskrenu podršku dugogodišnjem prijatelju ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću, nakon što je hitno hospitalizovan, kao i želje za brzo i potpuno ozdravljenje.

"U mislima sam s njim i njegovom porodicom u ovim trenucima i molim se za njegovo zdravlje i snagu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

U mislima sam s njim i njegovom porodicom u ovim trenucima i molim se za njegovo zdravlje i snagu. pic.twitter.com/9tiZPhiIbh — Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 25, 2026

Ministar unutrašnjih poslova Srbije i lider SPS-a Ivica Dačić u teškom je zdravstvenom stanju i smješten je hitno u bolnicu i priključen na aparate, javio je "Sputnjik".