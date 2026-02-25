Oglasio se Dodik o Ivici Dačiću: Molim se za zdravlje i snagu

Izvor:
ATV
25.02.2026
21:47
Komentari:1
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je iskrenu podršku dugogodišnjem prijatelju ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću, nakon što je hitno hospitalizovan, kao i želje za brzo i potpuno ozdravljenje.
"U mislima sam s njim i njegovom porodicom u ovim trenucima i molim se za njegovo zdravlje i snagu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Ivici Dačiću, mom dugogodišnjem prijatelju, upućujem iskrenu podršku i želje za brzo i potpuno ozdravljenje.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 25, 2026
U mislima sam s njim i njegovom porodicom u ovim trenucima i molim se za njegovo zdravlje i snagu. pic.twitter.com/9tiZPhiIbh
Ministar unutrašnjih poslova Srbije i lider SPS-a Ivica Dačić u teškom je zdravstvenom stanju i smješten je hitno u bolnicu i priključen na aparate, javio je "Sputnjik".
Srbija
Mediji: Ivica Dačić u životnoj opasnosti
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
3 h23
Republika Srpska
6 h9
Republika Srpska
7 h5
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu