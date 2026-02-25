Logo
Oglasio se Dodik o Ivici Dačiću: Molim se za zdravlje i snagu

Izvor:

ATV

25.02.2026

21:47

Komentari:

1
Дачић и Додик
Foto: Screenshot / X

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je iskrenu podršku dugogodišnjem prijatelju ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivici Dačiću, nakon što je hitno hospitalizovan, kao i želje za brzo i potpuno ozdravljenje.

"U mislima sam s njim i njegovom porodicom u ovim trenucima i molim se za njegovo zdravlje i snagu", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Ministar unutrašnjih poslova Srbije i lider SPS-a Ivica Dačić u teškom je zdravstvenom stanju i smješten je hitno u bolnicu i priključen na aparate, javio je "Sputnjik".

Најновија вијест

Srbija

Mediji: Ivica Dačić u životnoj opasnosti

