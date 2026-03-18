Logo
Large banner

Srpkinja lagala da je mornar pa se domogla gomile para

Autor:

ATV

18.03.2026

11:17

Komentari:

0
Racunar Lap top
Foto: Pixabay

Državljanka Srbije (54) optužena je u Puli za krivična djela prevara i pranje novca.

Prema onome što su otkrili pulski istražitelji, a potom i Opšinsko državno tužilaštvo u Puli, ona je u julu i avgustu 2024. godine na području Rovinja na vrlo perfidan način kršila zakon i obmanjivala.

Odabranoj žrtvi se, naime, predstavila da je mornar koji se trenutno nalazi na jednom velikom brodu te da je u nevolji pa joj je potreban novac. Pritom žrtva nije ni pomišljala da bi mogla biti prevarena, već je uplatila "mornaru" ukupno 60.490 evra.

"Okrivljena se optužnicom tereti i da je od septembra 2024. do decembra 2024, znajući da novac koji su druge osobe uplaćivale na njene bankovne račune potiče od krivičnih d‌jela, prikrivala nezakonito poreklo novca na način da je novac podizala s računa, prebacivala na druge račune, kao i tim novcem u različitim iznosima kupovala različite kriptovalute", naveli su pulski tužioci u podignutoj optužnici koja je stigla na pulski sud, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

internet

Komentari (0)
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

05

Ninković: Banjaluka u problemima dok je Stanivuković na nekoj svojoj turneji

14

05

Srušena najopasnija grupa u Srbiji: Sumnjiče se i za ubistvo Bakića

13

56

Aleksa Avramović opisao dramu tokom napada na Dubai

13

52

Saslušan bivši menadžer Zdravka Čolića zbog napada na pjevačevu kuću

13

48

Žestokim odnosom pred kamerama probudili sve ukućane Elite

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner