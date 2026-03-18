Srpkinja lagala da je mornar pa se domogla gomile para

Prema onome što su otkrili pulski istražitelji, a potom i Opšinsko državno tužilaštvo u Puli, ona je u julu i avgustu 2024. godine na području Rovinja na vrlo perfidan način kršila zakon i obmanjivala.

Odabranoj žrtvi se, naime, predstavila da je mornar koji se trenutno nalazi na jednom velikom brodu te da je u nevolji pa joj je potreban novac. Pritom žrtva nije ni pomišljala da bi mogla biti prevarena, već je uplatila "mornaru" ukupno 60.490 evra.

"Okrivljena se optužnicom tereti i da je od septembra 2024. do decembra 2024, znajući da novac koji su druge osobe uplaćivale na njene bankovne račune potiče od krivičnih d‌jela, prikrivala nezakonito poreklo novca na način da je novac podizala s računa, prebacivala na druge račune, kao i tim novcem u različitim iznosima kupovala različite kriptovalute", naveli su pulski tužioci u podignutoj optužnici koja je stigla na pulski sud, prenosi Kurir.