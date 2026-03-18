Uhapšen muškarac sa 21 pakovanjem kokaina

Izvor:
SRNA
18.03.2026
09:42
Komentari:0
Policija je u Podgorica uhapsila lice čiji su inicijali R.G. /37/ iz tog grada kod kojeg je pronađeno 21 pakovanje kokaina.
Navedeno lice osumnjičeno je za krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.
Scena
Pjevačica progovorila o imovinskom stanju: Evo šta sve posjeduje
U saopštenju se dodaje da će R.G. biti sproveden u nadležnost tužilaštva.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu