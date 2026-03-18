Logo
Large banner

Tramp: Alijanska oduvijek bila jednosmjerna ulica

18.03.2026

09:32

Трамп: Алијанска одувијек била једносмјерна улица
Predsjednik SAD Donald Tramp izrazio je razočarenje NATO saveznicima zbog odbijanja učešća u borbi protiv teheranskog režima i nazvao Alijansu "jednosmjernom ulicom".

"SAD su od većine naših `saveznika` u NATO-u dobile povratnu informaciju da ne žele da se uključe u našu vojnu operaciju protiv terorističkog režima Irana na Bliskom istoku, i to uprkos činjenici da se gotovo svaka zemlja snažno slagala sa onim što radimo i da Teheran ne smije imati nuklearno oružje", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

Američki predsjednik je naveo da, ipak, nije iznenađen postupkom saveznika.

"NATO, u koji trošimo stotine milijardi dolara godišnje da zaštitimo te iste članice, oduvijek sam smatrao jednosmjernom ulicom - mi ćemo njih štititi, a oni neće ništa učiniti za nas - posebno u trenucima kada nam je pomoć potrebna", naglasio je Tramp.

On je napomenuo da je američka vojska, uprkos izostanku pomoći članica Alijanse, desetkovala iransku vojsku.

"Njihova mornarica je uništena, njihovo vazduhoplovstvo je uništeno, njihova protivvazdušna odbrana i radarski sistemi su uništeni i najvažnije - njihovi lideri, na gotovo svim nivoima, više ne postoje - te više nikada neće predstavljati prijetnju za nas, naše saveznike na Bliskom istoku ili svijet u cjelini!", napisao je Tramp.

On je dodao da nakon vojnog uspjeha, pomoć više nije potrebna.

"Pomoć zemalja NATO-a - nikada nam nije ni bila potrebna! Isto važi i za Japan, Australiju ili Južnu Koreju!", istakao je američki predsjednik.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

NATO

Amerika

Ormuski moreuz

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner