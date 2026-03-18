Kineski trik za sadnju luka daje duplo veći rod: Baštovani oduševljeni

Ako želite da vaš luk raste kao iz vode i formira krupne, čvrste glavice - vrijeme je da isprobate tehniku koja već godinama daje vrhunske rezultate širom svijeta.

Riječ je o kineskom načinu sadnje luka, jednostavnoj, ali izuzetno efikasnoj metodi koja mijenja klasičan pristup baštovanstvu, piše Blic.

Ova metoda postaje sve popularnija među baštovanima jer omogućava veći prinos, bolju otpornost biljaka i znatno kvalitetnije lukovice.

U čemu je razlika u odnosu na klasičnu sadnju

Za razliku od tradicionalnog načina gd‌je se luk sadi u ravne brazde, kineska tehnika podrazumijeva sadnju na uzdignutim grebenima (humkama).

Ovaj mali trik pravi veliku razliku:

zemlja se brže zagrijava na suncu

voda se bolje drenira

lukovice imaju više vazduha

smanjuje se rizik od truljenja

Kako biljka raste, lukovica se d‌jelimično izdiže iznad zemlje, što dodatno poboljšava njen razvoj i čini je čvršćom i zdravijom.

Kako pravilno zasaditi luk po kineskoj metodi

Najprije zemljište dobro pripremite, prekopajte baštu i usitnite zemlju. Nakon toga formirajte uzdignute redove (grebene) visine oko 10–15 cm.

Važno je da napravite pravilan razmak - neka između lukovica bude od 6 do 7 centimetara, a između redova (grebena): 17-20.

Ovaj raspored omogućava optimalan rast i bolju ishranu biljaka.

Lukovice prekrijte zemljom ravnomjerno, ali ne preduboko. Nakon sadnje obavezno zalijte kako bi vlaga doprla do korjena.

Ključni savjeti za krupan i zdrav luk

Ne dirajte zeleni dio biljke. Listovi hrane lukovicu, njihovo uklanjanje može usporiti rast.

Održavajte umjerenu vlagu. Zemlja treba da bude stalno blago vlažna, naročito tokom toplih dana.

Redovno uklanjajte korov

Korov oduzima hranljive materije i može usporiti razvoj luka.

Svijet Stanodavci na udaru: Stižu paprene kazne za izdavanje "rupa"

Pazite na štetočine. Povremena kontrola sprečava veće probleme i gubitke u rodu.

Zašto ova metoda daje bolje rezultate

Kineski način sadnje omogućava biljci idealne uslove: više toplote, bolju aeraciju i optimalnu vlažnost. Upravo ta kombinacija dovodi do toga da luk:

brže raste

razvija krupnije glavice

ima bolji ukus

rijeđe oboljeva

Zbog jednostavne primjene, ova tehnika je odličan izbor i za početnike i za iskusne baštovane. Ako želite obilnu i zdravu berbu bez komplikovanih postupaka, kineska metoda sadnje luka je jedna od najboljih opcija koju možete primijeniti već ove sezone. Mala promjena u načinu sadnje može donijeti ogromnu razliku u rezultatu.