Stanodavci na udaru: Stižu paprene kazne za izdavanje "rupa"

Vlasti u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija pripremaju novi zakon kojim žele da stanu na put sve češćem izrabljivanju stanara, posebno onih koji su u teškoj socijalnoj situaciji.

U praksi, problem je već godinama isti – pojedini stanodavci izdaju loše, zapuštene i često neuslovne stanove po izuzetno visokim cijenama, koje u nekim slučajevima dostižu i do 2.000 evra mjesečno. Ovakvi slučajevi najčešće pogađaju radnike sa niskim primanjima i strane radnike, koji nemaju mnogo izbora na tržištu.

Zbog toga vlasti uvode niz mjera koje bi trebalo da uvedu red na tržište izdavanja nekretnina.

Zanimljivosti Neviđena zapljena: Krijumčario 2.000 mrava

Jedna od ključnih novina je uvođenje obavezne kontrole stanova. Ubuduće, stanovi će morati da ispune određene standarde kako bi dobili oznaku „pošten smještaj“. Bez te potvrde, izdavanje više neće biti dozvoljeno.

Kazne za prekršaje biće izuzetno visoke ići će i do 500.000 evra, dok u najtežim slučajevima država može čak i da oduzme objekat vlasniku koji ga svjesno zapušta.

Zakon predviđa i ograničenja za kratkoročno izdavanje turistima. Stanovi će bez posebne dozvole moći da se izdaju najviše 56 dana godišnje, piše Feniks.

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na način finansiranja stanovanja kroz socijalnu pomoć. Država više neće automatski pokrivati kirije za loše i neuslovne stanove, čime se, kako navode vlasti, prekida praksa indirektnog finansiranja neodgovornih stanodavaca.

Primjena zakona očekuje se na jesen 2026. godine, a cilj je jasan – zaštita stanara i uvođenje reda na tržište nekretnina piše Biz portal.