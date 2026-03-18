Izvori iz Brisela: Kijevu odobren kredit uprkos mađarskom vetu


SRNA
18.03.2026
08:22
Zemlje EU odobrile su Ukrajini kredit od 90 milijardi evra, ignorišići veto Budimpešte, izjavio je bugarski diplomatski izvor iz Brisela.
- Postignut je dogovor o kreditu za Ukrajinu i nema planova da se on revidira - rekao je diplomata za bugarski državni radio "BNR".
Svijet
Zaharova o Makronu: Rizikuje da ostane bez funkcije
On je dodao da je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta juče zatražio od mađarskog premijera Viktora Orbana da se pridržava odluke usvojene na decembarskom samitu, u kojem je učestvovala i Budimpešta.
Orban je ranije izjavio da Kijev ne može računati na podršku Budimpešte za bilo koju odluku EU u njenu korist dok ne bude nastavljen tranzit ruske nafte preko naftovoda "Družba".
