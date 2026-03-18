Izvori iz Brisela: Kijevu odobren kredit uprkos mađarskom vetu

Izvor:

SRNA

18.03.2026

08:22

Извори из Брисела: Кијеву одобрен кредит упркос мађарском вету

Zemlje EU odobrile su Ukrajini kredit od 90 milijardi evra, ignorišići veto Budimpešte, izjavio je bugarski diplomatski izvor iz Brisela.

- Postignut je dogovor o kreditu za Ukrajinu i nema planova da se on revidira - rekao je diplomata za bugarski državni radio "BNR".

On je dodao da je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta juče zatražio od mađarskog premijera Viktora Orbana da se pridržava odluke usvojene na decembarskom samitu, u kojem je učestvovala i Budimpešta.

Orban je ranije izjavio da Kijev ne može računati na podršku Budimpešte za bilo koju odluku EU u njenu korist dok ne bude nastavljen tranzit ruske nafte preko naftovoda "Družba".

