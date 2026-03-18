Zemlje EU odobrile su Ukrajini kredit od 90 milijardi evra, ignorišići veto Budimpešte, izjavio je bugarski diplomatski izvor iz Brisela.

- Postignut je dogovor o kreditu za Ukrajinu i nema planova da se on revidira - rekao je diplomata za bugarski državni radio "BNR".

Svijet Zaharova o Makronu: Rizikuje da ostane bez funkcije

On je dodao da je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta juče zatražio od mađarskog premijera Viktora Orbana da se pridržava odluke usvojene na decembarskom samitu, u kojem je učestvovala i Budimpešta.

Orban je ranije izjavio da Kijev ne može računati na podršku Budimpešte za bilo koju odluku EU u njenu korist dok ne bude nastavljen tranzit ruske nafte preko naftovoda "Družba".