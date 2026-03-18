Dodik: Teodorović se ispisao iz srpskog roda

Danas se Josif Pančić, Stojan Novaković, Cvijić, Alas, Medaković, Panta Srećković i mnogi drugi okreću u grobu, kada zvanje akademika nosi i Dušan Teodorović, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Ovi velikani su ispisali svijetle stranice srpskog naroda, Teodorović se nazivajući Srbe iz Republike Srpske varvarima ispisao iz srpskog roda. Teodorović se sopstvenom narodu obraća na isti način kao muslimanski reis, koji bi da nam oduzme nacionalni identitet i Crkvu", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako ističe, tužan je i jadan život čovjeka koji će sutra otići na pijacu, u prodavnicu ili sjesti u taksi kod čovjeka kojem je danas pokušao oduzeti srpski identitet.

"A upravo taj identitet je razlog zašto su mnogi od tih ljudi danas u Srbiji - jer su morali da bježe iz Krajine ili Sarajeva, koji su etnički očišćeni. Izjave toliko ružne, nedostojne, netačne i uvredljive, da bi možda najpoštenije bilo da Dušan Teodorović promijeni ime u Mustafa. Mada, i Mustafa ima više poštovanja prema srpskom narodu",

Podsjetimo, Dušan Teodorović sramno je udario na Republiku Srpsku, nazivajući Srbe bosanskim radikalima, koji su okupirali Srbiju.

"U Srbiji žive Srbi, Mađari, Romi, Bošnjaci, Hrvati, Slovaci, Rumuni, Bugari, Rusini, Albanci, Vlasi, Makedonci, Crnogorci, Nemci, Slovenci, Ukrajinci, Rusi, Grci, Jevreji, Česi i Aškalije. Ove narode su okupirale pridošlice - bosanski radikali", napisao je Teodorović u objavi na "Iksu".