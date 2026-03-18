Dodik: Teodorović se ispisao iz srpskog roda

Autor:

ATV

18.03.2026

08:15

12
Милорад Додик
Foto: ATV / Branko Jović

Danas se Josif Pančić, Stojan Novaković, Cvijić, Alas, Medaković, Panta Srećković i mnogi drugi okreću u grobu, kada zvanje akademika nosi i Dušan Teodorović, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Ovi velikani su ispisali svijetle stranice srpskog naroda, Teodorović se nazivajući Srbe iz Republike Srpske varvarima ispisao iz srpskog roda. Teodorović se sopstvenom narodu obraća na isti način kao muslimanski reis, koji bi da nam oduzme nacionalni identitet i Crkvu", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako ističe, tužan je i jadan život čovjeka koji će sutra otići na pijacu, u prodavnicu ili sjesti u taksi kod čovjeka kojem je danas pokušao oduzeti srpski identitet.

"A upravo taj identitet je razlog zašto su mnogi od tih ljudi danas u Srbiji - jer su morali da bježe iz Krajine ili Sarajeva, koji su etnički očišćeni. Izjave toliko ružne, nedostojne, netačne i uvredljive, da bi možda najpoštenije bilo da Dušan Teodorović promijeni ime u Mustafa. Mada, i Mustafa ima više poštovanja prema srpskom narodu",

Podsjetimo, Dušan Teodorović sramno je udario na Republiku Srpsku, nazivajući Srbe bosanskim radikalima, koji su okupirali Srbiju.

"U Srbiji žive Srbi, Mađari, Romi, Bošnjaci, Hrvati, Slovaci, Rumuni, Bugari, Rusini, Albanci, Vlasi, Makedonci, Crnogorci, Nemci, Slovenci, Ukrajinci, Rusi, Grci, Jevreji, Česi i Aškalije. Ove narode su okupirale pridošlice - bosanski radikali", napisao je Teodorović u objavi na "Iksu".

Milorad Dodik

Dušan Teodorović

Komentari (12)
Pročitajte više

Због угаженог снијега саобраћај отежан на више дионица

Društvo

Zbog ugaženog snijega saobraćaj otežan na više dionica

3 h

0
Пад цијена нафте на глобалним тржиштима

Ekonomija

Pad cijena nafte na globalnim tržištima

3 h

0
Лутрија лото листић

Zanimljivosti

Jedan znak u aprilu ima najveću šansu za dobitak na lotu

3 h

0
Хормушки мореуз

Svijet

Amerika izvela snažne udare u Ormuskom moreuzu

3 h

0

Više iz rubrike

Редовна сједница НСРС

Republika Srpska

Redovna sjednica NSRS

4 h

2
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Putevi na području Foče moraju biti riješeni

4 h

2
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Evropa izgubila značajan dio političkog i ekonomskog kapacitete

12 h

0
Милан Кнежевић

Republika Srpska

Knežević za ATV: Karan će doprinijeti stabilnosti i institucijalnom zaokruživanju

12 h

0

11

12

Eksplodirao meteor iznad Klivlenda

11

09

Način hodanja može da otkrije emocije kod ljudi

11

04

Hitno povučen popularni aparat: Može dovesti do strujnog udara

11

00

Biznismena ugurali u kombi: Srbi oteli milionera u Madridu

10

59

Stalno ste umorni i nervozni? Možda vam nedostaje ovaj vitamin

